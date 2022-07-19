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6-классник Роман продал уникальную футболку, чтобы купить тепловизор для ВСУ (фото)

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Киев, Вторник 19 июля 2022 15:49
6-классник Роман продал уникальную футболку, чтобы купить тепловизор для ВСУ (фото) Школьник продал уникальную футболку для помощи ВСУ (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Ученик 6-класса киевской гимназии Роман Циганик решил внести свой вклад в помощь Вооруженным Силам Украины и продал уникальную футболку сборной Украины. Эту футболку ребенку подарили после Евро 2021.

Об этом рассказали на странице Департамента образования и науки Киева в Facebook.

Роман Циганик - настоящий фанат футбола уже более 4 лет. Он искренне болеет за сборную Украины и не пропускал ни одной трансляции матчей. И сам занимается в футбольном клубе "Подол".

А после Евро-2021 юному фанату футбола сделали невероятный подарок - подарили футболку капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко с автографами всей команды.

Именно в этой футболке капитан сборной забил победный гол в матче Украина-Северная Македония в финальной части Евро 2021. На футболке изображена вся Украина и написано "Слава Украине!".

6-классник Роман продал уникальную футболку, чтобы купить тепловизор для ВСУ (фото)⁣Фото: facebook.com/kyivosvita

Для того чтобы помочь ВСУ, Роман Циганик решил выставить свою любимую и уникальную футболку на аукцион. И на вырученные деньги купить то, что особенно нужно бойцам на передовой.

"За средства, вырученные от продажи футболки, школьник вместе с родителями купил и отправил на передовую тепловизор! Теперь новенький прибор ночного видения помогает тренеру футбольного клуба "Подол", где Роман занимается, и его побратимам, четче видеть врага в темноте", - сказано в сообщении.

6-классник Роман продал уникальную футболку, чтобы купить тепловизор для ВСУ (фото)

⁣Фото: facebook.com/kyivosvita

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что школьник из Краматорска поет собственные песни, чтобы собрать на тепловизор для отца.

А еще мы писали о том, ребенок продал свою футболку с автографом Роналду ради помощи ВСУ.

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