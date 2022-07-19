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6-класник Роман продав унікальну футболку, щоб купити тепловізор для ЗСУ (фото)

Школяр продав унікальну футболку для допомоги ЗСУ (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Учень 6-класу київської гімназії Роман Циганик вирішив зробити свій внесок у допомогу Збройним Силам України та продав унікальну футболку збірній України. Цю футболку дитині подарували після Євро 2021.

Про це розповіли на сторінці Департаменту освіти і науки Києва в Facebook.

Роман Циганик - справжній фанат футболу вже більше ніж 4 роки. Він щиро вболіває за збірну України та не пропускав жодної трансляції матчів. І сам займається у футбольному клубі"поділ".

А після Євро - 2021 юному фанату футболу зробили неймовірний подарунок - подарували футболку капітана збірної України Андрія Ярмоленка з автографами всієї команди.

Саме в цій футболці капітан збірної забив переможний гол у матчі Україна-Північна Македонія у фінальній частині Євро 2021. На футболці зображена вся Україна і написано "Слава Україні!".

⁣Фото: facebook.com/kyivosvita

Для того, щоб допомогти ЗСУ, Роман Циганик вирішив виставити свою улюблену та унікальну футболку на аукціон. І на виручені гроші купити те, що особливо потрібно бійцям на передовій.

"За кошти, виручені від продажу футболки, школяр разом з батьками купив і відправив на передову тепловізор! Тепер новенький прилад нічного бачення допомагає тренеру футбольного клубу "поділ", де Роман займається, і його побратимам, чіткіше бачити ворога в темряві", - сказано в повідомленні.

⁣Фото: facebook.com/kyivosvita

До речі, раніше ми розповідали про те, що школяр з Краматорська співає власні пісні, щоб зібрати на тепловізор для батька.

А ще ми писали про те, дитина продала свою футболку з автографом Роналду заради допомоги ЗСУ.

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