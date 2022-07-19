6-класник Роман продав унікальну футболку, щоб купити тепловізор для ЗСУ (фото)

Роман Циганик - справжній фанат футболу вже більше ніж 4 роки. Він щиро вболіває за збірну України та не пропускав жодної трансляції матчів. І сам займається у футбольному клубі"поділ".

А після Євро - 2021 юному фанату футболу зробили неймовірний подарунок - подарували футболку капітана збірної України Андрія Ярмоленка з автографами всієї команди.

Саме в цій футболці капітан збірної забив переможний гол у матчі Україна-Північна Македонія у фінальній частині Євро 2021. На футболці зображена вся Україна і написано "Слава Україні!".

⁣Фото: facebook.com/kyivosvita

Для того, щоб допомогти ЗСУ, Роман Циганик вирішив виставити свою улюблену та унікальну футболку на аукціон. І на виручені гроші купити те, що особливо потрібно бійцям на передовій.

"За кошти, виручені від продажу футболки, школяр разом з батьками купив і відправив на передову тепловізор! Тепер новенький прилад нічного бачення допомагає тренеру футбольного клубу "поділ", де Роман займається, і його побратимам, чіткіше бачити ворога в темряві", - сказано в повідомленні.

⁣Фото: facebook.com/kyivosvita