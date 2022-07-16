7 найкорисніших продуктів для наших нирок: як попередити хвороби

Для того, щоб продовжити собі життя, слід займатись профілактичними діями. Наприклад для упередження захворювань нирок, та сечової системи треба їсти певні продукти.

Styler зібрав інформацію від медиків про найкорисніші продукти для нирок.

Яку роль грають нирки у нашому організмі?

Цей парний орган грає одну з ключових ролей у функціонуванні організму людини. Виконуючи роль фільтра для крові, нирки переганяють за добу більше ніж 200 літрів крові. Окрім того, нирки виводять зайві токсини та рідини. Також нирки виконують роль регулятора водно-сольового обміну.

Маючи справу з такою кількістю крові, нирки встигають брати участь у виробництві червоних кров'яних тілець та регулюванні артеріального тиску.

Які продукти підуть на користь вашим ниркам?

В першу чергу ми маємо згадати про кавун.

Ця ягода допомагає при більшості ниркових захворювань, адже сприяє відновленню кислотно-лужного балансу. Все завдяки лужним з'єднанням, з яких складається кавун. Якщо у вас є проблеми з функціонуванням нирок, кавун може допомогти їх вирішити.

Більше того корисні навіть кісточки від кавуна. З них роблять олію, яка вживається для профілактики каменів у нирках.

Кавун допомагає вашим ниркам (фото: pixabay)

На другому місці гарбуз

Цей овоч вважається низькокалорійним та має безліч вітамінів у своєму складі, тому гарбуз корисний для нирок зокрема.

Гарбуз сприяє очищенню нирок та сечового міхура. Так само корисним є гарбузове насіння - з нього успішно роблять олію, яка теж позитивно впливає на здоров'я нирок.

Кавун і гарбуз корисні для нирок (фото: pixabay.com)

Далі ми згадаємо про виноград

Виноград багатий на калій, який суттєво впливає на наш натрієво-калієвий баланс. Окрім користі ниркам, калій допомагає серцево-судинній системі.

Якщо у вас є схильність до каменеутворення, то виноград буде гарною профілактикою, адже він зменшує кислотність сечі.

Виноград зменшує ризик отримати камені в нирках (фото: pixabay.com)

Над усе наші нирки люблять воду

Згідно з рекомендаціями дієтологів ідеальна пропорція вжитку води на добу, це 30 мілілітрів на 1 кілограм вашої ваги. Слід зауважити, що краще вживати саме воду, а не чай, кава або ж пиво.

Пити воду дуже корисно (фото: pixabay.com)

Чим корисна для нирок чорниця

Ця ягода має чудові бактерицидні властивості на організм людини, тому для профілактики захворювань нирок та сечовипускних шляхів її рекомендують серед перших.

Цікаво, що навіть після термообробки чорниця не втрачає своїх корисних властивостей.

Нирки люблять чорницю (фото: pixabay.com)

Також слід звернути увагу на журавлину

Журавлина має дуже корисну складову, а саме - епікатехін. Завдяки, чому журавлина вважається найкращою у профілактиці циститу.

Листкова зелень

До такого переліку можуть входити:

петрушка

кріп

зелена цибуля

шпинат

Зелень багата на вітаміни, мінерали та клітковину. Також зелень має значну кількість аскорбінової кислоти, яка сприяє гарному згортанню крові.

Вживайте більше зелені (фото: pixabay.com)

Морська риба

Для наших нирок морська риба дуже корисна. Як відомо, у морській рибі багато кислот омега-3, тому така риба корисна для серцево-судинної системи, для мозку та нервової системи. Звісно, для нирок омега-3 також корисна.

Тож для профілактики радимо такі продукти, але якщо ви маєте біль чи дискомфорт, звертайтесь обов'язкового до лікаря.

Риба має бути в раціоні обов'язково (фото: pixabay.com)