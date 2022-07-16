7 самых полезных продуктов для наших почек: как предупредить болезни

Для того чтобы продлить себе жизнь, следует заниматься профилактическими действиями. Например, для предупреждения заболеваний почек и мочевой системы нужно есть определенные продукты.

Styler собрал информацию от медиков о самых полезных продуктах для почек.

Какую роль играют почки в нашем организме?

Этот парный орган играет одну из ключевых ролей в функционировании организма человека. Выполняя роль фильтра для крови, почки перегоняют за сутки больше чем 200 литров крови. Кроме того, почки выводят лишние токсины и жидкости. Также почки выполняют роль регулятора водно-солевого обмена.

Имея дело с таким количеством крови, почки успевают участвовать в производстве красных кровяных телец и регулировании артериального давления.

Какие продукты пойдут на пользу вашим почкам?

В первую очередь мы должны упомянуть об арбузе.

Эта ягода помогает при большинстве почечных заболеваний, ведь способствует восстановлению кислотно-щелочного баланса. Все благодаря щелочным соединениям, из которых состоит арбуз. Если у вас есть проблемы с функционированием почек, арбуз может помочь их решить.

Более того полезны даже косточки от арбуза. Из них делают масло, которое употребляется для профилактики камней в почках.

Арбуз помогает вашим почкам (фото: pixabay)

На втором месте тыква

Этот овощ считается низкокалорийным и имеет множество витаминов в своем составе, поэтому тыква полезна для почек в частности.

Тыква способствует очищению почек и мочевого пузыря. Так же полезным является тыквенное семя - из него успешно делают масло, которое тоже положительно влияет на здоровье почек.

Арбуз и тыква полезны для почек (фото: pixabay.com)

Далее мы вспомним о винограде

Виноград богат калием, который оказывает существенное влияние на наш натриево-калиевый баланс. Кроме пользы почкам, калий помогает сердечно-сосудистой системе.

Если у вас есть склонность к камнеобразованию, то виноград будет хорошей профилактикой, ведь он уменьшает кислотность мочи.

Виноград уменьшает риск получить камни в почках (фото: pixabay.com)

Больше всего наши почки любят воду

Согласно рекомендациям диетологов идеальная пропорция потребления воды в сутки, это 30 миллилитров на 1 килограмм вашего веса. Следует заметить, что лучше употреблять именно воду, а не чай, кофе или же пиво.

Пить воду очень полезно (фото: pixabay.com)

Чем полезна для почек черника

Эта ягода обладает замечательными бактерицидными свойствами на организм человека, поэтому для профилактики заболеваний почек и мочеиспускательных путей ее рекомендуют среди первых.

Интересно, что даже после термообработки черника не теряет своих полезных свойств.

Почки любят чернику (фото: pixabay.com)

Также следует обратить внимание на клюкву

Клюква имеет очень полезные составляющую, а именно - эпикатехин. Благодаря, этому клюква считается лучшей в профилактике цистита.

Листовая зелень

В такой перечень могут входить:

петрушка

укроп

зеленый лук

шпинат

Зелень богата витаминами, минералами и клетчаткой. Также зелень имеет значительное количество аскорбиновой кислоты, которая способствует хорошей свертываемости крови.

Употребляйте больше зелени (фото: pixabay.com)

Морская рыба

Для наших почек морская рыба очень полезна. Как известно, в морской рыбе много кислот омега-3, поэтому такая рыба полезна для сердечно-сосудистой системы, для мозга и нервной системы. Конечно, для почек омега-3 также полезна.

Поэтому для профилактики советуем такие продукты, но если вы имеете боль или дискомфорт, обращайтесь к врачу.

Рыба должна быть в рационе обязательно (фото: pixabay.com)