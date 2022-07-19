ua ru
Вт, 19 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

7 ролей Руслани Писанки, які прославили її на увесь світ

Новость на русском →
Україна, Вівторок 19 липня 2022 12:10
7 ролей Руслани Писанки, які прославили її на увесь світ Колаж РБК-Україна: Руслана Писанка в кіно
Автор: Світлана Мащенко

Актриса й телеведуча Руслана Писанка померла в 56 років в Німеччині від важкої хвороби. Вона до останнього будувала плани, вирувала життям, грала в театрі, знімалася в кіно, вела ТВ-програму, але недуг змінив усе.

Пригадаймо найкращі ролі харизматичної акторки в нашому матеріалі Styler нижче.

Перша роль і одразу секс-символ

Кілька любовних історій - український художній фільм, кінокомедія режисера Андрія Бенкендорфа, що вийшла в 1994 році. "Історії" було знято за мотивами новел Джованні Боккаччо, Франческо Грацціні-Ласка, Аньоло Фіренцоли.

Руслана зіграла в картині роль Меї, де засвітилася в пікантній сцені з Валерієм Чигляєвим в ролі Джаньялло.

7 ролей Руслани Писанки, які прославили її на увесь світФото: Руслана Писанка в фільмі Кілька любовних історій

Москаль-чарівник приніс Писанці славу

У 1995 році вона зіграла свою першу головну роль у фільмі Москаль-чарівник. Картина взяла кілька почесних премій, а гра головних акторів була відмічена Державної премії України імені Олександра Довженка.

Вогнем і мечем

Руслана Писанка знялася в ролі відьми й ворожки Горпини в історичному фільмі режисера Єжи Гоффмана, випущеному 1999 року.

Телесеріал Чорна рада

У 2000 році вийшов український історичний 9-серійний телесеріал за одноіменним романом українського письменника Пантелеймона Куліша. Писанка зіграла роль Мелашки.

7 ролей Руслани Писанки, які прославили її на увесь світ

Фото: Руслана Писанка в Чорній раді

Мюзикли 2000-х

У 2004 році актриса знялася в мюзиклах Сорочинський ярмарок та Три мушкетери, в останньому вона зіграла Портоса.

Комедія Душка голандського режисера

2007 року Писанка знялася у комедійному фільмі голландського режисера Йоса Стеллінга Душка, де зіграла матір головного героя.

Роль епізодична, але дуже характерна. Лише подивіться на першу сцену в картині.

Писанка знімалася в кіно до 2015 року, тоді ж вона вирішила зробити перерву в кінокар'єрі й зосередитися на роботі в театрі.

Серіал Філін - перша велика роль за останні 20 років

12 травня 2020 року розпочався показ детективного телесеріалу Філін. Як стверджувала сама Писанка за останні двадцять років - це її перша велика роль у багатосерійній картині.

Вона виконала роль лікаря-патологоанатома.

Відомо, що Писанка наприкінці свого життя знімалася у кіноромані Наталії Ворожбит Demons, який мав вийти 2022 року.

Відзначимо, що це далеко не повний список ролей, які встигла зіграти знаменита актриса.

Кар'єра на телебаченні була дуже насиченою

З 1996 року і протягом семи років вона розповідала нам про погоду в однойменній програмі. Руслана Писанка одна з найколоритніших ведучих прогнозу погоди.

У 2006 році Писанка брала участь у першому сезоні шоу Танці з зірками у парі з танцюристом Миколою Коваленком. Пара зайняла третє місце.

30 серпня 2008 відбулася прем'єра реаліті-шоу Службовий романс, ведучими якого стали Писанка та Володимир Зеленський.

Крім того Писанка співала в дуеті з українським оперним співаком Володимиром Гришком у телепроєкті Зірка+Зірка у 2010 році.

У 2013 взяла участь у реаліті-шоу Вишка, де дійшла до фіналу і зайняла 5 місце.

У 2017 році Писанка та її чоловік Ігор Ісаков стали учасниками реаліті-шоу Зважені та щасливі.

7 ролей Руслани Писанки, які прославили її на увесь світ

Фото: Руслана Писанка з чоловіком Ігорем Ісаковим (instagram.com/pisankaruslana)

З 24 травня 2021-го і до 24 лютого 2022 року Руслана була ведучою денного інфотейнмент-шоу Твій день на каналі 1+1.

Падіння на сцені

На початку 2022 року під час вистави "Поїзд "Одеса-мама" Руслана раптово впала на сцені та втратила свідомість.

"На поклоні на нашій виставі ми з акторами танцюємо коротенький танець. Я роблю рухи на підборах і, мабуть, на цей раз вчасно не зманеврувала. Можливо, через те, що у залі театру було холодно, і м‘язи виявилися нерозігріті. А можливо, - просто невдало оступилася. І впала до долу", - написала згодом зірка у Facebook.

Виїзд до Німеччини і діагноз

Після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого Руслана виїхала до Німеччини. Там лікарі діагностували у неї важку хворобу.

"У неї була своя боротьба за життя, але життя розпорядилось так... Вона нікому не хотіла розповідати, як їй там важко. Навпаки, завжди вона, коли виходила на зв'язок, з життєрадісністю спілкувалися", - зі сльозами на очах розповіли колеги.

Нагадаємо, про смерть Руслани Писанки стало відомо 19 липня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Руслана Писанка
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя