7 ролей Руслани Писанки, які прославили її на увесь світ

Актриса й телеведуча Руслана Писанка померла в 56 років в Німеччині від важкої хвороби. Вона до останнього будувала плани, вирувала життям, грала в театрі, знімалася в кіно, вела ТВ-програму, але недуг змінив усе.

Перша роль і одразу секс-символ

Кілька любовних історій - український художній фільм, кінокомедія режисера Андрія Бенкендорфа, що вийшла в 1994 році. "Історії" було знято за мотивами новел Джованні Боккаччо, Франческо Грацціні-Ласка, Аньоло Фіренцоли.

Руслана зіграла в картині роль Меї, де засвітилася в пікантній сцені з Валерієм Чигляєвим в ролі Джаньялло.

Фото: Руслана Писанка в фільмі Кілька любовних історій

Москаль-чарівник приніс Писанці славу

У 1995 році вона зіграла свою першу головну роль у фільмі Москаль-чарівник. Картина взяла кілька почесних премій, а гра головних акторів була відмічена Державної премії України імені Олександра Довженка.

Вогнем і мечем

Руслана Писанка знялася в ролі відьми й ворожки Горпини в історичному фільмі режисера Єжи Гоффмана, випущеному 1999 року.

Телесеріал Чорна рада

У 2000 році вийшов український історичний 9-серійний телесеріал за одноіменним романом українського письменника Пантелеймона Куліша. Писанка зіграла роль Мелашки.

Фото: Руслана Писанка в Чорній раді

Мюзикли 2000-х

У 2004 році актриса знялася в мюзиклах Сорочинський ярмарок та Три мушкетери, в останньому вона зіграла Портоса.

Комедія Душка голандського режисера

2007 року Писанка знялася у комедійному фільмі голландського режисера Йоса Стеллінга Душка, де зіграла матір головного героя.

Роль епізодична, але дуже характерна. Лише подивіться на першу сцену в картині.

Писанка знімалася в кіно до 2015 року, тоді ж вона вирішила зробити перерву в кінокар'єрі й зосередитися на роботі в театрі.

Серіал Філін - перша велика роль за останні 20 років

12 травня 2020 року розпочався показ детективного телесеріалу Філін. Як стверджувала сама Писанка за останні двадцять років - це її перша велика роль у багатосерійній картині.

Вона виконала роль лікаря-патологоанатома.

Відомо, що Писанка наприкінці свого життя знімалася у кіноромані Наталії Ворожбит Demons, який мав вийти 2022 року.

Відзначимо, що це далеко не повний список ролей, які встигла зіграти знаменита актриса.

Кар'єра на телебаченні була дуже насиченою

З 1996 року і протягом семи років вона розповідала нам про погоду в однойменній програмі. Руслана Писанка одна з найколоритніших ведучих прогнозу погоди.

У 2006 році Писанка брала участь у першому сезоні шоу Танці з зірками у парі з танцюристом Миколою Коваленком. Пара зайняла третє місце.

30 серпня 2008 відбулася прем'єра реаліті-шоу Службовий романс, ведучими якого стали Писанка та Володимир Зеленський.

Крім того Писанка співала в дуеті з українським оперним співаком Володимиром Гришком у телепроєкті Зірка+Зірка у 2010 році.

У 2013 взяла участь у реаліті-шоу Вишка, де дійшла до фіналу і зайняла 5 місце.

У 2017 році Писанка та її чоловік Ігор Ісаков стали учасниками реаліті-шоу Зважені та щасливі.

Фото: Руслана Писанка з чоловіком Ігорем Ісаковим (instagram.com/pisankaruslana)

З 24 травня 2021-го і до 24 лютого 2022 року Руслана була ведучою денного інфотейнмент-шоу Твій день на каналі 1+1.

Падіння на сцені

На початку 2022 року під час вистави "Поїзд "Одеса-мама" Руслана раптово впала на сцені та втратила свідомість.

"На поклоні на нашій виставі ми з акторами танцюємо коротенький танець. Я роблю рухи на підборах і, мабуть, на цей раз вчасно не зманеврувала. Можливо, через те, що у залі театру було холодно, і м‘язи виявилися нерозігріті. А можливо, - просто невдало оступилася. І впала до долу", - написала згодом зірка у Facebook.

Виїзд до Німеччини і діагноз

Після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого Руслана виїхала до Німеччини. Там лікарі діагностували у неї важку хворобу.

"У неї була своя боротьба за життя, але життя розпорядилось так... Вона нікому не хотіла розповідати, як їй там важко. Навпаки, завжди вона, коли виходила на зв'язок, з життєрадісністю спілкувалися", - зі сльозами на очах розповіли колеги.