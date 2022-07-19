7 ролей Русланы Писанки, которые прославили ее на весь мир

Актриса и телеведущая Руслана Писанка умерла в 56 лет в Германии от тяжелой болезни. Она до последнего строила планы, жила, играла в театре, снималась в кино, вела ТВ-программу, но недуг все изменил.

Первая роль и сразу секс-символ

Кілька любовних історій - украинский художественный фильм, кинокомедия режиссера Андрея Бенкендорфа, вышедшая в 1994 году. "Истории" были сняты по мотивам новелл Джованни Боккаччо, Франческо Граццини-Ласка, Аньоло Фиренцоли.

Руслана сыграла в картине роль Мэи, где засветилась в пикантной сцене с Валерием Чигляевым в роли Джаньялло.

Фото: Руслана Писанка в фильме Кілька любовних історій

Москаль-чарівник принес Писанке славу

В 1995 году она сыграла свою первую главную роль в фильме Москаль-чарівник. Картина взяла несколько почетных премий, а игра главных актеров была отмечена Государственной премии Украины имени Александра Довженко.

Вогнем і мечем

Руслана Писанка снялась в роли ведьмы Горпины в историческом фильме режиссера Ежи Гоффмана, выпущенным в 1999 году.

Телесериал Черная рада

В 2000 году вышел украинский исторический 9-серийный телесериал по одноименному роману украинского писателя Пантелеймона Кулиша. Писанка сыграла роль Мелашки.

Фото: Руслана Писанка в черной Раде

Мюзиклы 2000-х

В 2004 году актриса снялась в мюзиклах Сорочинський ярмарок и Три мушкетери, в последнем она сыграла Портоса.

Комедия Душка голландского режиссера

В 2007 году Писанка снялась в комедийном фильме голландского режиссера Йоса Стеллинга Душка, где сыграла мать главного героя.

Роль эпизодическая, но очень характерная. Только посмотрите на первую сцену в картине.

Писанка снималась в кино до 2015 года, тогда же она решила сделать перерыв в кинокарьере и сосредоточиться на работе в театре.

Сериал Филин - первая большая роль за последние 20 лет

12 мая 2020 года начался показ детективного телесериала Филин. Как утверждала сама Писанка за последние двадцать лет - это ее первая большая роль в многосерийной картине.

Она исполнила роль врача-патологоанатома.

Известно, что Писанка в конце своей жизни снималась в киноромане Натальи Ворожбит Demons, который должен был выйти в 2022 году.

Отметим, что это далеко не полный список ролей, которые успела сыграть знаменитая актриса.

Карьера на телевидении была очень насыщенной

С 1996 года и в течение семи лет она рассказывала нам о погоде в одноименной программе. Руслана Писанка одна из самых колоритных ведущих прогноза погоды.

В 2006 году Писанка участвовала в первом сезоне шоу Танці з зірками в паре с танцором Николаем Коваленко. Пара заняла третье место.

30 августа 2008 года состоялась премьера реалити-шоу Службовий романс, ведущими которого стали Писанка и Владимир Зеленский.

Кроме того Писанка пела в дуэте с украинским оперным певцом Владимиром Гришко в телепроекте Зірка+Зірка в 2010 году.

В 2013 приняла участие в реалити-шоу Вишка, где дошла до финала и заняла 5 место.

В 2017 году Писанка и ее муж Игорь Исаков стали участниками реалити-шоу Зважені та щасливі.

Фото: Руслана Писанка с мужем Игорем Исаковым (instagram.com/pisankaruslana)

С 24 мая 2021-го и до 24 февраля 2022 года Руслана была ведущей дневного инфотейнмент-шоу Твій день на каналеі 1+1.

Падение на сцене

В начале 2022 года во время спектакля "Поїзд "Одеса-мама" Руслана внезапно упала на сцене и потеряла сознание.

"На поклоне на нашем спектакле мы с актерами танцуем коротенький танец. Я делаю движения на каблуках и, видимо, на этот раз вовремя не сманеврировала. Возможно, из-за того, что в зале театра было холодно, и неразогретые мышцы оказались. А возможно, просто неудачно оступилась. И упала вниз", - написала впоследствии звезда в Facebook.

Выезд в Германию и диагноз

После полномасштабного вторжения России 24 февраля Руслана уехала в Германию. Там врачи диагностировали у нее тяжелую болезнь.

"У нее была своя борьба за жизнь, но жизнь распорядилась так... Она никому не хотела рассказывать, как ей там тяжело. Наоборот, всегда она, когда выходила на связь, с жизнерадостностью общались", - со слезами на глазах рассказали коллеги.