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Умерла Руслана Писанка. Она не поборола тяжелую болезнь

Новина українською →
Україна, Вторник 19 июля 2022 09:32
Умерла Руслана Писанка. Она не поборола тяжелую болезнь Руслана Писанка умерла 19 июля (фото: instagram.com/pisankaruslana)
Автор: Дмитрий Войналович

Умерла знаменитая актриса и телеведущая Руслана Писанка. Звезде, на творчестве которой росли поколения украинцев, было 56 лет.

Об этом сообщили ее коллеги в эфире "Сніданку з 1+1", где до недавнего времени работала звезда.

Что известно о смерти Русланы Писанки

Как говорят ее коллеги, после полномасштабного вторжения России 24 февраля Руслана уехала в Германию. Там врачи диагностировали у нее тяжелую болезнь.

"У нее была своя борьба за жизнь, но жизнь распорядилась так... Она никому не хотела рассказывать, как ей там тяжело. Напротив, всегда она, когда выходила на связь, с жизнерадостностью общались", - со слезами на глазах рассказали ведущие "Сніданку".

До последнего Писанка никому не рассказывала о своей болезни и строила большие планы на будущее.

Но, увы, им не суждено было осуществиться.

Умерла Руслана Писанка. Она не поборола тяжелую болезнь

Умерла Руслана Писанка. Она не поборола тяжелую болезнь

Умерла Руслана Писанка. Она не поборола тяжелую болезнь

Руслана Писанка (фото: instagram.com/pisankaruslana)

Известно, что Писанка в конце своей жизни снималась в киноромане Натальи Ворожбит "Demons", который должен был выйти в 2022 году.

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Руслана Писанка
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