8 табу для українців у Канаді, за порушення яких можна поплатитися

Що не можна робити українцям у Канаді

Тетяна живе у Канаді вже шість років. І за цей час, зізнається вона, "по іншому почала дивитися на багато речей".

"Звичайно, живучи в іншій країні, поступово починаєш переймати місцеву культуру спілкування, звикаєш до стилю життя, звичаїв, неписаних правил поведінки", - каже вона.

З початку повномасштабної війни серед клієнтів Тетяни стало набагато більше українців.

"І хоча, я з задоволенням допомагаю їм з імміграційними питаннями, все частіше я зіштовхуюся з якимись непорозуміннями в системі наших цінностей, а особливо відмінностей в очікуваннях щодо комунікації", - говорить експертка.

8 заборон ділової комунікації в Канаді

1. Тут не заведено телефонувати в позаробочий час.

2. Основний спосіб спілкування - email. Не Viber, WhatsApp, а тим паче - не Instagram.

3. Якщо вам не відповіли на email відразу, не бомбардуйте людину через всі інші засоби зв'язку з того самого питання.

4. Більшість професіоналів не працюють під час вихідних. Якщо вам сказали, що людина працює з понеділка по п'ятницю, а у вас не питання життя і смерті - то дочекайтеся понеділка.

5. Час професіонала в будь-якій сфері повинен оплачуватися. "Я вам готовий віддячити" - звучить принизливо. Правильно спитати: "Скільки коштують ваші послуги?".

6. Не відправляйте "?" або "Алло?" у переписці після того, як не отримали відповідь на ваше питання в межах п'яти хвилин. Це надзвичайно грубо та зневажливо.

7. З'являйтеся вчасно на призначені відеодзвінки - не з авто, громадського транспорту, пляжу чи душу (і таке бувало).

8. Не забувайте про часову різницю! Ніхто не буде відповідати на ваші дзвінки серед ночі.

"Ми всі живі люди, ми хвилюємося, маємо сумніви, переживання і це нормально. Проте, завжди треба пам'ятати, що будь-який професіонал має мати можливість відключитися від роботи на вихідні, провести час з сім'єю, він може мати інших клієнтів та планувати свій час відповідно. Не тому, що йому байдуже, а просто в добі всього 24 години, і наші ресурси обмежені", - резюмує Тетяна.