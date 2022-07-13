8 табу для украинцев в Канаде, за нарушение которых можно поплатиться

Что нельзя делать украинцам в Канаде

Татьяна живет в Канаде уже шесть лет. И за это время, признается она, "по другому начала смотреть на многие вещи".

"Конечно, живя в другой стране, постепенно начинаешь перенимать местную культуру общения, привыкаешь к стилю жизни, обычаям, неписаным правилам поведения", - говорит она.

С начала полномасштабной войны среди клиентов Татьяны стало намного больше украинцев.

"И хотя, я с удовольствием помогаю им с иммиграционными вопросами, все чаще я сталкиваюсь с какими-то недоразумениями в системе наших ценностей, а особенно различий в ожиданиях относительно коммуникации", - говорит эксперт.

8 запретов деловой коммуникации в Канаде

1. Здесь не принято звонить во внерабочее время.

2. Основной способ общения - email. Не Viber, WhatsApp, а тем более - не Instagram.

3. Если вам не ответили на email сразу, не бомбардируйте человека через все другие средства связи по тому же вопросу.

4. Большинство профессионалов не работают во время выходных. Если вам сказали, что человек работает с понедельника по пятницу, а у вас не вопрос жизни и смерти - то дождитесь понедельника.

5. Время профессионала в любой сфере должно оплачиваться. "Я вас готов отблагодарить" - звучит унизительно. Правильно спросить: "Сколько стоят ваши услуги?".

6. Не отправляйте "?" или "Алло?" в переписке после того, как не получили ответ на ваш вопрос в пределах пяти минут. Это чрезвычайно грубо и пренебрежительно.

7. Появляйтесь вовремя на назначенные видеозвонки - не из авто, общественного транспорта, пляжа или душа (и такое бывало).

8. Не забывайте о временной разнице! Никто не будет отвечать на ваши звонки среди ночи.

"Мы все живые люди, мы волнуемся, имеем сомнения, переживания и это нормально. Тем не менее, всегда нужно помнить, что любой профессионал должен иметь возможность отключиться от работы на выходные, провести время с семьей, у него могут быть другие клиенты и может планировать свое время соответственно. Не потому, что ему безразлично, а просто в сутках всего 24 часа, и наши ресурсы ограничены", - резюмирует Татьяна.