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До 80 тисяч на місяць: хто в Києві заробляє найбільше під час війни

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Київ, Середа 13 липня 2022 13:05
До 80 тисяч на місяць: хто в Києві заробляє найбільше під час війни Фото: За яку роботу в Києві платять від 80 тисяч на місяць (Freepik)
Автор: Анна Шиканова

В Україні можна знайти високооплачувану роботу навіть під час війни. Згідно з аналітикою сайтів з пошуку роботу в Києві є доступні вакансії на зарплату від 80 тисяч гривень на місяць і навіть набагато більше.

Кому в Києві готові платити від 80 тисяч гривень і вище - читайте в матеріалі нижче.

У кого у Києві великі зарплати

Згідно зі статистикою Work.ua, найвищі зарплати роботодавці готові платити таким фахівцям:

  • С++ програміст
  • Net-програміст
  • Програміст Java
  • Angular-Розробник
  • Медіабайєр
  • IOS-програміст
  • Тім лід
  • Magento-програміст

До 80 тисяч на місяць: хто в Києві заробляє найбільше під час війни

Деякі позиції цілком зрозумілі, хороші програмісти з досвідом роботи цінуються не тільки в Україні, але і в багатьох зарубіжних компаніях. А українські IT-шники цінуються в усьому світі.

Особливу позицію в цій ніші займає вакансія тім ліда. Це IT-фахівець, який управляє своєю командою розробників, володіє технічною стороною, бере участь в роботі над архітектурою проєкт і так далі.

На українських сайтах з пошуку роботу є вакансії на посаду тім ліда з зарплатою від 100 тисяч до 300 тисяч гривень на місяць.

Друга вакансія, яка дуже популярна в Києві та за яку готові платити від 100 тисяч гривень і більше - це медіабайєр.

Завдання цього фахівця полягає в тому, щоб оптимізувати бюджет для клієнта і запропонувати йому максимально можливі знижки та виграшне позиціонування. Найвища зарплата медіабайєра в Києві-350-400 тисяч гривень на місяць.

У кого ще великі зарплати

Крім фахівців IT-сфери, великі зарплати можуть мати і представники інших спеціальностей.

Так, зараз у Києві шукають:

  • хірурга-імплантолога із зарплатою від 75 до 100 тисяч гривень;
  • рієлтора із зарплатою від 25 до 300 тисяч гривень
  • директора з продажу в будівельну компанію з зарплатою від 80 до 150 тисяч гривень
  • СЕО банку із зарплатою від 80 до 120 тисяч гривень
  • керівника відділу продажів авто з США із зарплатою від 70 до 125 тисяч гривень
  • водія в міжнародну транспортну компанію із зарплатою від 69 до 97 тисяч гривень
  • головного бухгалтера у вертолітну компанію із зарплатою у 80 тисяч гривень.

До 80 тисяч на місяць: хто в Києві заробляє найбільше під час війниДо 80 тисяч на місяць: хто в Києві заробляє найбільше під час війниДо 80 тисяч на місяць: хто в Києві заробляє найбільше під час війниДо 80 тисяч на місяць: хто в Києві заробляє найбільше під час війниДо 80 тисяч на місяць: хто в Києві заробляє найбільше під час війниДо 80 тисяч на місяць: хто в Києві заробляє найбільше під час війниДо 80 тисяч на місяць: хто в Києві заробляє найбільше під час війни

До речі, раніше ми розповідали про те, як заробляти до 1000 доларів без вищої освіти.

Також нещодавно було названо найбільш високооплачувані вакансії в Україні.

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