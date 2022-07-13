До 80 тысяч в месяц: кто в Киеве зарабатывает больше всего во время войны
В Украине можно найти высокооплачиваемую работу даже во время войны. Согласно аналитике сайтов по поиску работу в Киеве есть доступные вакансии на зарплату от 80 тысяч гривен в месяц и даже намного больше.
Кому в Киеве готовы платить от 80 тысяч гривен и выше - читайте в материале ниже.
У кого в Киеве большие зарплаты
Согласно статистике Work.ua, самые высокие зарплаты работодатели готовы платить таким специалистам:
- С++ программист
- Net-программист
- Программист Java
- Angular-разработчик
- Медиабайер
- IOS-программист
- Тим лид
- Magento-программист
Некоторые позиции вполне понятны, хорошие программисты с опытом работы ценятся не только в Украине, но и во многих зарубежных компаниях. А украинские IT-шники ценятся во всем мире.
Особую позицию в этой нише занимает вакансия тим лида. Это IT- специалист, который управляет своей командой разработчиков, владеет технической стороной, принимает участие в работе над архитектурой проекта и так далее.
На украинских сайтах по поиску работу есть вакансии на должность тим лида с зарплатой от 100 тысяч до 300 тысяч гривен в месяц.
Вторая вакансия, которая очень популярна в Киеве и за которую готовы платить от 100 тысяч гривен и более - это медиабайер.
Задача этого специалиста заключается в том, чтобы оптимизировать бюджет для клиента и предложить ему максимально возможные скидки и выигрышное позиционирование. Самая высокая зарплата медиабайера в Киеве - 350-400 тысяч гривен в месяц.
У кого еще большие зарплаты
Помимо специалистов IT-сферы большие зарплаты могут иметь и представители других специальностей.
Так, сейчас в Киеве также ищут:
- хирурга-имплантолога с зарплатой от 75 до 100 тысяч гривен
- риелтора с зарплатой от 25 до 300 тысяч гривен
- директора по продажам в строительную компанию с зарплатой от 80 до 150 тысяч гривен
- СЕО банка яйцеклеток с зарплатой от 80 до 120 тысяч гривен
- руководителя отдела продаж авто из США с зарплатой от 70 до 125 тысяч гривен
- водителя в международную транспортную компанию с зарплатой от 69 до 97 тысяч гривен
- главного бухгалтера в вертолетную компанию с зарплатой в 80 тысяч гривен.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, как зарабатывать до 1000 долларов без высшего образования.
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