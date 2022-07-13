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До 80 тысяч в месяц: кто в Киеве зарабатывает больше всего во время войны

Новина українською →
Киев, Среда 13 июля 2022 13:05
До 80 тысяч в месяц: кто в Киеве зарабатывает больше всего во время войны Фото: За какую работу в Киеве платят от 80 тысяч в месяц (Freepik)
Автор: Анна Шиканова

В Украине можно найти высокооплачиваемую работу даже во время войны. Согласно аналитике сайтов по поиску работу в Киеве есть доступные вакансии на зарплату от 80 тысяч гривен в месяц и даже намного больше.

Кому в Киеве готовы платить от 80 тысяч гривен и выше - читайте в материале ниже.

У кого в Киеве большие зарплаты

Согласно статистике Work.ua, самые высокие зарплаты работодатели готовы платить таким специалистам:

  • С++ программист
  • Net-программист
  • Программист Java
  • Angular-разработчик
  • Медиабайер
  • IOS-программист
  • Тим лид
  • Magento-программист

До 80 тысяч в месяц: кто в Киеве зарабатывает больше всего во время войны

Некоторые позиции вполне понятны, хорошие программисты с опытом работы ценятся не только в Украине, но и во многих зарубежных компаниях. А украинские IT-шники ценятся во всем мире.

Особую позицию в этой нише занимает вакансия тим лида. Это IT- специалист, который управляет своей командой разработчиков, владеет технической стороной, принимает участие в работе над архитектурой проекта и так далее.

На украинских сайтах по поиску работу есть вакансии на должность тим лида с зарплатой от 100 тысяч до 300 тысяч гривен в месяц.

Вторая вакансия, которая очень популярна в Киеве и за которую готовы платить от 100 тысяч гривен и более - это медиабайер.

Задача этого специалиста заключается в том, чтобы оптимизировать бюджет для клиента и предложить ему максимально возможные скидки и выигрышное позиционирование. Самая высокая зарплата медиабайера в Киеве - 350-400 тысяч гривен в месяц.

У кого еще большие зарплаты

Помимо специалистов IT-сферы большие зарплаты могут иметь и представители других специальностей.

Так, сейчас в Киеве также ищут:

  • хирурга-имплантолога с зарплатой от 75 до 100 тысяч гривен
  • риелтора с зарплатой от 25 до 300 тысяч гривен
  • директора по продажам в строительную компанию с зарплатой от 80 до 150 тысяч гривен
  • СЕО банка яйцеклеток с зарплатой от 80 до 120 тысяч гривен
  • руководителя отдела продаж авто из США с зарплатой от 70 до 125 тысяч гривен
  • водителя в международную транспортную компанию с зарплатой от 69 до 97 тысяч гривен
  • главного бухгалтера в вертолетную компанию с зарплатой в 80 тысяч гривен.

До 80 тысяч в месяц: кто в Киеве зарабатывает больше всего во время войныДо 80 тысяч в месяц: кто в Киеве зарабатывает больше всего во время войныДо 80 тысяч в месяц: кто в Киеве зарабатывает больше всего во время войныДо 80 тысяч в месяц: кто в Киеве зарабатывает больше всего во время войныДо 80 тысяч в месяц: кто в Киеве зарабатывает больше всего во время войныДо 80 тысяч в месяц: кто в Киеве зарабатывает больше всего во время войныДо 80 тысяч в месяц: кто в Киеве зарабатывает больше всего во время войны

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как зарабатывать до 1000 долларов без высшего образования.

Также недавно были названы самые высокооплачиваемые вакансии в Украине.

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