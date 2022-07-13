До 80 тисяч на місяць: хто в Києві заробляє найбільше під час війни

В Україні можна знайти високооплачувану роботу навіть під час війни. Згідно з аналітикою сайтів з пошуку роботу в Києві є доступні вакансії на зарплату від 80 тисяч гривень на місяць і навіть набагато більше.
Кому в Києві готові платити від 80 тисяч гривень і вище - читайте в матеріалі нижче.
Згідно зі статистикою Work.ua, найвищі зарплати роботодавці готові платити таким фахівцям:
Деякі позиції цілком зрозумілі, хороші програмісти з досвідом роботи цінуються не тільки в Україні, але і в багатьох зарубіжних компаніях. А українські IT-шники цінуються в усьому світі.
Особливу позицію в цій ніші займає вакансія тім ліда. Це IT-фахівець, який управляє своєю командою розробників, володіє технічною стороною, бере участь в роботі над архітектурою проєкт і так далі.
На українських сайтах з пошуку роботу є вакансії на посаду тім ліда з зарплатою від 100 тисяч до 300 тисяч гривень на місяць.
Друга вакансія, яка дуже популярна в Києві та за яку готові платити від 100 тисяч гривень і більше - це медіабайєр.
Завдання цього фахівця полягає в тому, щоб оптимізувати бюджет для клієнта і запропонувати йому максимально можливі знижки та виграшне позиціонування. Найвища зарплата медіабайєра в Києві-350-400 тисяч гривень на місяць.
Крім фахівців IT-сфери, великі зарплати можуть мати і представники інших спеціальностей.
Так, зараз у Києві шукають:
До речі, раніше ми розповідали про те, як заробляти до 1000 доларів без вищої освіти.
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