До 80 тисяч на місяць: хто в Києві заробляє найбільше під час війни

У кого у Києві великі зарплати

Згідно зі статистикою Work.ua, найвищі зарплати роботодавці готові платити таким фахівцям:

С++ програміст

Net-програміст

Програміст Java

Angular-Розробник

Медіабайєр

IOS-програміст

Тім лід

Magento-програміст

Деякі позиції цілком зрозумілі, хороші програмісти з досвідом роботи цінуються не тільки в Україні, але і в багатьох зарубіжних компаніях. А українські IT-шники цінуються в усьому світі.

Особливу позицію в цій ніші займає вакансія тім ліда. Це IT-фахівець, який управляє своєю командою розробників, володіє технічною стороною, бере участь в роботі над архітектурою проєкт і так далі.

На українських сайтах з пошуку роботу є вакансії на посаду тім ліда з зарплатою від 100 тисяч до 300 тисяч гривень на місяць.

Друга вакансія, яка дуже популярна в Києві та за яку готові платити від 100 тисяч гривень і більше - це медіабайєр.

Завдання цього фахівця полягає в тому, щоб оптимізувати бюджет для клієнта і запропонувати йому максимально можливі знижки та виграшне позиціонування. Найвища зарплата медіабайєра в Києві-350-400 тисяч гривень на місяць.

У кого ще великі зарплати

Крім фахівців IT-сфери, великі зарплати можуть мати і представники інших спеціальностей.

Так, зараз у Києві шукають: