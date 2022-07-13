До 80 тысяч в месяц: кто в Киеве зарабатывает больше всего во время войны

У кого в Киеве большие зарплаты

Согласно статистике Work.ua, самые высокие зарплаты работодатели готовы платить таким специалистам:

С++ программист

Net-программист

Программист Java

Angular-разработчик

Медиабайер

IOS-программист

Тим лид

Magento-программист

Некоторые позиции вполне понятны, хорошие программисты с опытом работы ценятся не только в Украине, но и во многих зарубежных компаниях. А украинские IT-шники ценятся во всем мире.

Особую позицию в этой нише занимает вакансия тим лида. Это IT- специалист, который управляет своей командой разработчиков, владеет технической стороной, принимает участие в работе над архитектурой проекта и так далее.

На украинских сайтах по поиску работу есть вакансии на должность тим лида с зарплатой от 100 тысяч до 300 тысяч гривен в месяц.

Вторая вакансия, которая очень популярна в Киеве и за которую готовы платить от 100 тысяч гривен и более - это медиабайер.

Задача этого специалиста заключается в том, чтобы оптимизировать бюджет для клиента и предложить ему максимально возможные скидки и выигрышное позиционирование. Самая высокая зарплата медиабайера в Киеве - 350-400 тысяч гривен в месяц.

У кого еще большие зарплаты

Помимо специалистов IT-сферы большие зарплаты могут иметь и представители других специальностей.

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