У Харківській області відкриють музей жертв Голодомору

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У музеї будуть представлені речі жертв і документи

В Харківській області до 85-ї річниці Голодомору проведуть презентацію другої книги "Національна книга пам'яті жертв 1932-1933 років в Україні. Харківська область" і відкриють музей Голодомору. Про це повідомляє прес-служба облдержадміністрації.

"Музей розташований поруч з пам'ятником. Тут будуть знаходитися речі жертв і документи, які ми збирали по всій області", - розповів заступник голови ХОДА Михайло Черняк.

Засідання організаційного комітету (фото: kharkivoda.gov.ua)

"Харківщина стала єдиною в Україні областю, де вийшло друге видання книги до цієї дати. У перспективі плануємо підготувати до публікації третю книгу", - зазначив редактор сектору редакції Ігор Шуйський.

Засідання організаційного комітету (фото: kharkivoda.gov.ua)

Відзначимо, що в першому розділі книги позначені імена 34409 жертв Голодомору з 11 районів Харківської області. У другому надруковані документи, а в третьому опубліковані ілюстрації. Велика частина жертв, які загинули в ті страшні роки від голоду, - це діти.

Нагадаємо, раніше в США вшанували жертв комуністичних режимів і Голодомору.

Також додамо, що раніше Канада вибачилася за відмову прийняти біженців від Голокосту в 1939 році.

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