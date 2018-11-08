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В Харьковской области откроют музей жертв Голодомора

STYLERЖизнь    08.11.2018 - 13:51
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В музее будут представлены вещи жертв и документы

В Харьковской области к 85-й годовщине Голодомора проведут презентацию второй книги "Национальная книга памяти жертв 1932-1933 годов в Украине. Харьковская область" и откроют музей Голодомора. Об этом сообщает пресс-служба облогосадминистрации.

"Музей расположен рядом с памятником. Здесь будут находиться вещи жертв и документы, которые мы собирали по всей области", - рассказал заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк.

В Харьковской области откроют музей жертв Голодомора

Заседание организационного комитета (фото: kharkivoda.gov.ua)

"Харьковщина стала единственной в Украине областью, где вышло второе издание книги к этой дате. В перспективе рассчитываем подготовить к публикации третью книгу", - отметил редактор сектора редакции Игорь Шуйский.

В Харьковской области откроют музей жертв Голодомора

Заседание организационного комитета (фото: kharkivoda.gov.ua)

Отметим, что в первом разделе книги обозначены имена 34409 жертв Голодомора из 11 районов Харьковской области. Во втором напечатаны документы, а в третьем опубликованы иллюстрации. Большая часть жертв, погибшие в те страшные годы от голода, - это дети. 

Напомним, ранее в США почтили жертв коммунистических режимов и Голодомора.

Также добавим, что ранее Канада извинилась за отказ принять беженцев от Холокоста в 1939 году. 

Видео РБК-Украина

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