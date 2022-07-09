Як абітурієнтам з окупованих регіонів вступити до вишу: інструкція

Абітурієнти, які перебувають на територіях, розташованих у районах проведення військових (бойових) дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), можуть подати документи на вступ до ВНЗ.

Про це розповіло Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Терміни проведення творчих конкурсів приймальні комісії визначають індивідуально і публікують на власних сайтах.

До 30 вересня співбесіди в порядку додаткового набору.

З 11 липня по 16 серпня – проведення індивідуальних усних співбесід.

З 29 липня по 18:00 8 серпня – прийом заявок в електронній формі.

З 11 липня – прийом заявок на вступ у паперовій формі.

З 01 липня 2022 року розпочато реєстрацію електронних кабінетів вступників, а також процедуру завантаження необхідних документів.

Протягом трьох місяців з моменту початку навчання укласти із закладом вищої освіти договір.

Пройдіть співбесіду або творчий конкурс в обраному навчальному закладі (в залежності від умов вступу). За запитом абітурієнта може бути вироблено Дистанційно.

Надайте документи, що підтверджують реєстрацію на тимчасово окупованій території або зоні проведення бойових дій.

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