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Как абитуриентам из оккупированных регионов поступить в вуз: инструкция

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Суббота 09 июля 2022 13:51
Как абитуриентам из оккупированных регионов поступить в вуз: инструкция Как поступить в вуз (facebook.com/ntuu.kpi)
Автор: Людмила Жукова

Абитуриенты, которые находятся на территориях, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании), могут подать документы на поступление в вуз.

Об этом рассказало Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как поступить в вуз

Выберите высшее учебное заведение.

Создайте электронный кабинет абитуриента.

Предоставьте документы, подтверждающие регистрацию на временно оккупированной территории или зоне проведения боевых действий.

Пройдите собеседование или творческий конкурс в выбранном учебном заведении (в зависимости от условий поступления). По запросу абитуриента может быть произведено дистанционно.

Выполните все требования, необходимые для зачисления.

В течение трех месяцев с момента начала обучения заключить с заведением высшего образования договор.

Как абитуриентам из оккупированных регионов поступить в вуз: инструкция

Сроки подачи документов

С 01 июля 2022 года начата регистрация электронных кабинетов абитуриентов, а также процедура загрузки необходимых документов.

С 11 июля – прием заявок на поступление в бумажной форме.

С 29 июля по 18:00 8 августа – прием заявок в электронной форме.

С 11 июля по 16 августа – проведение индивидуальных устных собеседований.

До 30 сентября собеседования в порядке дополнительного набора.

Сроки проведения творческих конкурсов приемные комиссии определяют индивидуально и публикуют на собственных сайтах.

Телефоны для контактов

Для поддержки абитуриентов работают бесплатные справочные телефоны:

Правительственная горячая линия по вопросам образования:

0 800 504-425

Горячая линия МОН:

0 800 504-570

Правительственная горячая линия:

1545

Как мы ранее писали, в МОН рассказали, как будут учиться школьники и студенты c 1 сентября.

Напомним, ранее мы рассказывали, как будут проходить уроки в школах во время воздушной тревоги.

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