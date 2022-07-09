Как абитуриентам из оккупированных регионов поступить в вуз: инструкция
Абитуриенты, которые находятся на территориях, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании), могут подать документы на поступление в вуз.
Об этом рассказало Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Как поступить в вуз
Выберите высшее учебное заведение.
Создайте электронный кабинет абитуриента.
Предоставьте документы, подтверждающие регистрацию на временно оккупированной территории или зоне проведения боевых действий.
Пройдите собеседование или творческий конкурс в выбранном учебном заведении (в зависимости от условий поступления). По запросу абитуриента может быть произведено дистанционно.
Выполните все требования, необходимые для зачисления.
В течение трех месяцев с момента начала обучения заключить с заведением высшего образования договор.
Сроки подачи документов
С 01 июля 2022 года начата регистрация электронных кабинетов абитуриентов, а также процедура загрузки необходимых документов.
С 11 июля – прием заявок на поступление в бумажной форме.
С 29 июля по 18:00 8 августа – прием заявок в электронной форме.
С 11 июля по 16 августа – проведение индивидуальных устных собеседований.
До 30 сентября собеседования в порядке дополнительного набора.
Сроки проведения творческих конкурсов приемные комиссии определяют индивидуально и публикуют на собственных сайтах.
Телефоны для контактов
Для поддержки абитуриентов работают бесплатные справочные телефоны:
Правительственная горячая линия по вопросам образования:
0 800 504-425
Горячая линия МОН:
0 800 504-570
Правительственная горячая линия:
1545
Как мы ранее писали, в МОН рассказали, как будут учиться школьники и студенты c 1 сентября.
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