Як абітурієнтам з окупованих регіонів вступити до вишу: інструкція

Абітурієнти, які перебувають на територіях, розташованих у районах проведення військових (бойових) дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), можуть подати документи на вступ до ВНЗ.
Про це розповіло Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Виберіть вищий навчальний заклад.
Створіть Електронний кабінет абітурієнта.
Надайте документи, що підтверджують реєстрацію на тимчасово окупованій території або зоні проведення бойових дій.
Пройдіть співбесіду або творчий конкурс в обраному навчальному закладі (в залежності від умов вступу). За запитом абітурієнта може бути вироблено Дистанційно.
Виконайте всі вимоги, необхідні для зарахування.
Протягом трьох місяців з моменту початку навчання укласти із закладом вищої освіти договір.
З 01 липня 2022 року розпочато реєстрацію електронних кабінетів вступників, а також процедуру завантаження необхідних документів.
З 11 липня – прийом заявок на вступ у паперовій формі.
З 29 липня по 18:00 8 серпня – прийом заявок в електронній формі.
З 11 липня по 16 серпня – проведення індивідуальних усних співбесід.
До 30 вересня співбесіди в порядку додаткового набору.
Терміни проведення творчих конкурсів приймальні комісії визначають індивідуально і публікують на власних сайтах.
Телефони для контактів
Для підтримки абітурієнтів працюють безкоштовні довідкові телефони:
Урядова гаряча лінія з питань освіти:
0 800 504-425
Гаряча лінія МОН:
0 800 504-570
Урядова гаряча лінія:
1545
Як ми раніше писали, у МОН розповіли, як навчатимуться школярі та студенти з 1 вересня.
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