Как абитуриентам из оккупированных регионов поступить в вуз: инструкция

Абитуриенты, которые находятся на территориях, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании), могут подать документы на поступление в вуз.
Об этом рассказало Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Выберите высшее учебное заведение.
Создайте электронный кабинет абитуриента.
Предоставьте документы, подтверждающие регистрацию на временно оккупированной территории или зоне проведения боевых действий.
Пройдите собеседование или творческий конкурс в выбранном учебном заведении (в зависимости от условий поступления). По запросу абитуриента может быть произведено дистанционно.
Выполните все требования, необходимые для зачисления.
В течение трех месяцев с момента начала обучения заключить с заведением высшего образования договор.
С 01 июля 2022 года начата регистрация электронных кабинетов абитуриентов, а также процедура загрузки необходимых документов.
С 11 июля – прием заявок на поступление в бумажной форме.
С 29 июля по 18:00 8 августа – прием заявок в электронной форме.
С 11 июля по 16 августа – проведение индивидуальных устных собеседований.
До 30 сентября собеседования в порядке дополнительного набора.
Сроки проведения творческих конкурсов приемные комиссии определяют индивидуально и публикуют на собственных сайтах.
Телефоны для контактов
Для поддержки абитуриентов работают бесплатные справочные телефоны:
Правительственная горячая линия по вопросам образования:
0 800 504-425
Горячая линия МОН:
0 800 504-570
Правительственная горячая линия:
1545
Как мы ранее писали, в МОН рассказали, как будут учиться школьники и студенты c 1 сентября.
Напомним, ранее мы рассказывали, как будут проходить уроки в школах во время воздушной тревоги.