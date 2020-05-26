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Аеропорт Львова відновлює роботу: які будуть обмеження

STYLERЖиття    26.05.2020 - 16:41
Аеропорт Львова відновлює роботу: які будуть обмеження
Аеропорт Львова готується до відновлення роботи (колаж: РБК-Україна)

Директор аеропорту Львова розповіла, як зміниться його робота

Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького з 15 червня може відкрити авіасполучення. При цьому є три обмеження, які повинні бути узгоджені з обласною адміністрацією.

Аеропорт Львова поки не виконує всі критерії для того, щоб почати свою роботу. Про це заявила директор аеропорту Тетяна Романовська в ефірі телеканалу "Перший Західний".

Також вона розповіла про зміни в роботі аеропорту. Обов'язковою умовою буде те, то в термінал зможуть заходити тільки пасажири. При цьому вони всі повинні бути в масках і дотримуватись соціальної дистанції в півтора метра.

Романовська зазначила, що у агентів по реєстрації буде окремий одяг і захисні маски. Також в аеропорту будуть встановлені скляні бар'єри на стійках реєстрації на посадку.

Планується, що в аеропорту Львів максимально комп’ютеризують передачу даних з телефонів системи. Зараз в залі реєстрації розклеюються обмеження. Люди будуть сидіти через одне сидіння.

Нагадаємо, у міжнародному аеропорту Львів назвали дату запуску рейсів.

Раніше фахівці розповіли, куди українці зможуть поїхати у відпустку.

Також названа точна дата, коли Туреччина відкриє прямі перельоти з України.

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Автор: Іван Романенко

Теги Новини України Львів
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