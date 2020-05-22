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Туреччина відкриє прямі перельоти з України: названа точна дата

STYLERЖиття    22.05.2020 - 17:21
Туреччина відкриє прямі перельоти з України: названа точна дата
Полетіти в Туреччину з України можна буде з середини літа (колаж: РБК-Україна)

Полетіти в Туреччину з України можна буде з 15 липня

Перельоти в Туреччину з України будуть відновлені з 15 липня. Уряд Туреччини планує дозволити прямі перельоти для українських туристів з середини літа за умови стабільної епідеміологічної ситуації.

За інформацією видання TurizmGuncel, Міністерство культури та туризму та Міністерство охорони здоров'я Туреччини запропонували дозволити польоти з України до Туреччини, а також з Туреччини в Україну з 15 липня. При цьому приймати гостей з України будуть не тільки в туристичних регіонах, але і в усіх аеропортах держави.

При цьому для відновлення туризму в Туреччину влада України повинні прийняти дзеркальне рішення, відзначає видання.

Варто відзначити, що свої кордони Туреччина відкриває з 10 червня. Польоти будуть дозволені шляхом взаємних домовленостей з країнами, які досягли успіху в боротьбі з COVID-19.

Також нагадаємо, що за планом ослаблення карантину в Україні з 15 червня може бути відновлена робота пасажирської авіації.

Як ми раніше писали, українцям розповіли, у скільки обійдеться відпочинок на місцевих курортах.

Також ми писали, де українці зможуть відпочити в 2020 році.

Автор: Анна Ярошенко

Теги Новини України Турциякарантин
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