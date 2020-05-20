Як і де відпочиватимуть українці влітку: закордон поки "не світить"

Відпочинок влітку в Україні (колаж: РБК-Україна)

Експерти розповіли, як і де зможуть відпочити українці цього літа

Пандемія коронавірусу і введений карантин боляче вдарили по туризму всіх країн світу. Заходи, прийняті в глобальному масштабі, викликали не просто труднощі, а в цілому неможливе функціонування практично всіх сегментів індустрії гостинності в усьому світі. За оцінками експертів, туризм вже втратив майже третину (від 300 до 450 млрд дол США) доходів порівняно з показниками 2019 (близько 1,5 трильйона доларів США).

Наближається літо, а бажання відпочити в українців нікуди не зникло. На що тепер можуть розраховувати громадяни нашої країни і які перспективи відпочинку в прийдешньому теплому сезоні нас чекають, читайте в ексклюзивному матеріалі Styler.

Де будемо відпочивати

Туреччина і Єгипет вже анонсувала старт туристичного сезону з кінця травня. Правда, з певними санітарними умовами. Потрібно розуміти, що такого відпочинку, як до епідемії вже не буде. Чи захочуть українці звикнутися з новими запропонованими умовами - питання часу.

Італія та Іспанія швидше за все не відкриють свої кордони для наших громадян до наступного року. Максимум - відкриють курорти для громадян своїх держав.

Українці вже щосили розглядають перспективи відпочивати "на місцевому рівні", тобто у своїй власній країні, тим більше, що власники баз і готелів запевняють, що Україна почне приймати відпочиваючих з середини червня.

Тетяна Тимошенко з Всеукраїнської федерації роботодавців у сфері туризму України описала нам приблизний "портрет" українського туриста, який буде подорожувати цього літа. Вона зазначає, що після карантину будуть популярні поїздки на власному авто і оренда дачних будиночків за містом.

"За нашими прогнозами найбільшим попитом після відміни карантину будуть користуватися пропозиції самостійних сімейних подорожей власним автотранспортом, відпочинок на природі, розміщення в рекреаційних зонах, заміських комплексах відпочинку, оренда дач, індивідуальних будиночків з дотриманням вимог соціальної дистанції і забезпеченням усіма необхідними засобами захисту", - розповідає Тетяна.

Скажемо "так" внутрішнього туризму

Розквіт внутрішнього туризму передрікає і експерт з туризму Олексій Медведєв. За його словами, люди піклуються про своє здоров'я і віддадуть перевагу вирушити ближче, ніж ризикувати своїм здоров'ям.

"Зараз головне питання у людей, коли вони зможуть поїхати на відпочинок. Але також треба вирішити питання - куди саме поїхати. І поки у майбутніх туристів є час вибрати місця для відпочинку, тому туристичний бізнес повинен сам розповісти людям про себе. Звичайно, велика кількість людей не буде навіть думати їхати за кордон, карантин привчив туристів ретельніше ставитися до свого здоров'я. Почнуть думати і вибирати місця, які ближче до будинку і менш відомі", - вважає Медведєв.

Експерт прогнозує популярність Карпат цим літом.

"Я раджу звернути увагу на Закарпаття. Багато про нього чули, але не були. Що ж це за край? Це гори, ріки і натуральні крафтові продукти. Це недооцінений виноробний край. Це неймовірно свіже повітря і старовинні міста. Дійсно, зараз утруднена логістика із Закарпаттям для масового туриста. Не з усіх міст можна дістатися поїздом. Але в Закарпатті активно будуються дороги, щоб сюди можна буде швидко дістатись автомобілем. Тому на літо 2020 в Закарпатті очікуємо сезон автомобільного туризму", - розповів Олексій.

Українські курорти не готові до конкуренції з закордоном

Про те, що українські курорти не зможуть витримати конкуренцію із закордонними розповів нам Павло Григораш - директор Асоціації туристичних агентств України (УАТА).

"Через більш короткий сезон пляжного відпочинку, а також якість номерного фонду (в своїй масі) наші курорти не можуть конкурувати з Туреччиною чи Єгиптом за співвідношенням ціна/якість. Тим не менш, зараз є хороша можливість почати змінюватись та більш активно залучати внутрішнього туриста. У засобів розміщення буде велика спокуса підняти ціни, що дасть прибуток в короткостроковій перспективі, але негативно вплине на лояльність туристів. Вважаю, що найближчим часом найкраще буде себе почувати сегмент короткострокових турів (турів вихідного дня) по Україні", - повідомив Павло.

Як ми раніше писали, українцям розповіли, у скільки обійдеться відпочинок на місцевих курортах.

Автор: Марія Соловей