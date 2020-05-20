Как и где будут отдыхать украинцы летом: заграница пока "не светит"

Отдых летом в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Эксперты рассказали, как и где смогут отдохнуть украинцы этим летом

Пандемия коронавируса и введенный карантин больно ударили по туризму всех стран мира. Меры предосторожности, принятые в глобальном масштабе, вызвали не просто трудности, а в целом невозможным функционирование практически всех сегментов индустрии гостеприимства во всем мире. По оценкам экспертов, туризм уже потерял почти треть (от 300 до 450 млрд долл США) доходов по сравнению с показателями 2019 (около 1,5 триллиона долларов США).

Приближается лето, а желание отдохнуть у украинцев никуда не исчезло. На что теперь могут рассчитывать граждане нашей страны и какие перспективы отдыха в приближающемся теплом сезоне нас ждут, читайте в эксклюзивном материале Styler.

Где будем отдыхать

Турция и Египет уже анонсировала старт туристического сезона с конца мая. Правда, с определенными санитарными условиями. Нужно понимать, что такого отдыха, как до эпидемии уже не будет. Захотят ли украинцы свыкнуться с новыми предложенными условиями - вопрос времени.

Италия и Испания скорее всего не откроют свои границы для наших граждан до следующего года. Максимум - откроют курорты для граждан своих государств.

Украинцы уже вовсю рассматривают перспективы отдыхать "на местном уровне", то есть в своей собственной стране, тем более, что владельцы баз и отелей уверяют, что Украина начнет принимать отдыхающих с середины июня.

Татьяна Тимошенко из Всеукраинской федерации работодателей в сфере туризма Украины описала нам приблизительный "портрет" украинского туриста, который будет путешествовать этим летом. Она отмечает, что после карантина будут популярны поездки на собственном авто и аренда дачных домиков за городом.

"По нашим прогнозам наибольшим спросом после отмены карантина будут пользоваться предложения самостоятельных семейных путешествий собственным автотранспортом, отдых на природе, размещение в рекреационных зонах, загородных комплексах отдыха, аренда дач, индивидуальных домиков с соблюдением требований социальной дистанции и обеспечением всеми необходимыми средствами защиты", - рассказывает Татьяна.

Скажем "да" внутреннему туризму

Расцвет внутреннего туризма предрекает и эксперт по туризму Алексей Медведев. По его словам, люди заботятся о своем здоровье и предпочтут отправиться поближе, чем рисковать своим здоровьем.

"Сейчас главный вопрос у людей, когда они смогут поехать на отдых. Но также надо решить вопрос - куда именно поехать. И пока у будущих туристов есть время выбрать места для отдыха, поэтому туристический бизнес должен сам рассказать людям о себе. Конечно, большое количество людей не будет даже думать ехать за границу, карантин приучил туристов тщательнее относиться к своему здоровью. Начнут думать и выбирать места, которые ближе к дому и менее известные", - считает Медведев.

Эксперт прогнозирует популярность Карпат этим летом.

"Я советую обратить внимание на Закарпатье. Многие о нем слышали, но не были. Что же это за край? Это горы, реки и натуральные крафтовые продукты. Это недооцененный винодельческий край. Это невероятно свежий воздух и старинные города. Действительно, сейчас затруднена логистика с Закарпатьем для массового туриста. Не из всех городов можно добраться поездом. Но в Закарпатье активно строятся дороги, чтобы сюда можно будет быстро добраться автомобилем. Поэтому на лето 2020 в Закарпатье ожидаем сезон автомобильного туризма", - рассказал Алексей.

Украинские курорты не готовы к конкуренции с заграницей

О том, что украинские курорты не смогут выдержать конкуренцию с заграничными рассказал нам Павел Григораш - директор Ассоциации туристических агентств Украины (УАТА).

"Из-за более короткого сезона пляжного отдыха, а также качества номерного фонда (в своей массе) наши курорты не могут конкурировать с Турцией или Египтом по соотношению цена/качество. Тем не менее, сейчас есть хорошая возможность начать меняться и более активно привлекать внутренних туристов. В средствах размещения будет большой соблазн поднять цены, что даст прибыль в краткосрочной перспективе, но негативно повлияет на лояльность туристов. Считаю, что в ближайшее время лучше будет себя чувствовать сегмент краткосрочных туров (туры выходного дня) по Украине", - сообщил Павел.

Как мы ранее писали, украинцам рассказали, во сколько обойдется отдых на местных куротах.

Автор: Мария Соловей