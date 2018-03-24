В аеропорту Німеччини застрягли пасажири через п'яного пілота

Представники компанії повідомили, що наступний рейс буде в понеділок

У Штутгарті, Німеччина більше ста пасажирів не змогли вилетіти в Лісабон, Португалія через п'яного пілота. Про це повідомляє німецьке агентство DPA.

У німецькому місті Штутгарт 106 пасажирів рейсу ТР523, який повинен був летіти в Лісабон 23 березня, змушені були поселити в готель до понеділка, 26 березня.

Авіакомпанія, що обслуговує даний рейс, скасувала рейс, так як працівник аеропорту виявив другого пілота в стані алкогольного сп'яніння. Він стверджував, що пілот ледве тримався на ногах і від нього несло алкоголем.

Виліт в Лісабон змушені були скасувати, а всіх пасажирів розмістити в готель. Авіакомпанія пояснила, що не зможе забезпечити новий екіпаж за такий короткий час і найближчий рейс, на якому пасажири зможуть вилетіти в Португалію, буде тільки в понеділок, 26 березня.

Відповідь компанії Air Portugal на твіт одного з пасажирів доводить, що клієнтам дійсно прийдеться чекати вильоту до понеділка.

"На даний момент рейс з вільними місцями доступний в понеділок", - відповіли в авіакомпанії клієнту, який скаржився на тривале очікування рейсу.

Всіх пасажирів поселили в готель.

Працівник аеропорту, який виявив другого пілота в стані алкогольного сп'яніння, повідомив про інцидент в поліцію аеропорту та органи влади.

Відомо, що 40-річного пілота заарештували і встановили заставу у розмірі 10 тисяч євро. Крім того, пілоти попросили здати його пілотну ліцензію.

Нагадаємо, пасажири зняли на відео руйнування літака в повітрі.

Під час польоту над Тихим океаном у літака Boeing 777-200 почав руйнуватися двигун. Пасажири встигли зафіксувати інцидент на фото та відеокамеру. Літак авіакомпанії United Airlines прямував з Сан-Франциско на Гаваї з 370 пасажирами на борту. Під час польоту з правого двигуна почала зриватися обшивка.