В аэропорту Германии застряли пассажиры из-за пьяного пилота

Представители компании сообщили, что следующий рейс будет в понедельник

В Штутгарте, Германия более ста пассажиров не смогли вылететь в Лиссабон, Португалия из-за пьяного пилота. Об этом сообщает немецкое агентство DPA.

В немецком городе Штутгарт 106 пассажиров рейса ТР523, который должен был лететь в Лиссабон 23 марта, вынуждены были поселить в гостиницу до понедельника, 26 марта.

Авиакомпания, которая обслуживает данный рейс, отменила рейс, так как работник аэропорта обнаружил второго пилота в состоянии алкогольного опьянения. Он утверждал, что пилот с трудом держался на ногах и от него явно несло алкоголем.

Вылет в Лиссабон вынуждены были отменить, а всех пассажиров разместить в гостиницу. Авиакомпания объяснила, что не сможет обеспечить новый экипаж за такое короткое время и ближайший рейс, на котором пассажиры смогут улететь в Португалию, будет только в понедельник, 26 марта.

Ответ компании Air Portugal на твит одного из пассажиров доказывает, что клиентам действительно придется ждать вылета до понедельника.

"На данный момент рейс со свободными местами доступен в понедельник", - ответили в авиакомпании клиенту, который жаловался на долгое ожидание рейса.

Всех пассажиров поселили в гостиницу.

Работник аэропорта, который обнаружил второго пилота в состоянии алкогольного опьянения, сообщил об инциденте в полицию аэропорта и органы власти.

Известно, что 40-летнего пилота арестовали и установили залог в размере 10 тысяч евро. Кроме того, пилота попросили сдать его пилотную лицензию.

Напомним, пассажиры сняли на видео разрушение самолета в воздухе.

Во время полета над Тихим океаном у самолета Boeing 777-200 начал разрушаться двигатель. Пассажиры успели запечатлеть инцидент на фото и видеокамеру. Самолет авиакомпании United Airlines направлялся из Сан-Франциско на Гавайи с 370 пассажирами на борту. Во время полета с правого двигателя начала срываться обшивка.