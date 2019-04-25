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Афера з паспортами РФ для жителів Донбасу: Путін "влетить" на космічну суму

STYLERЖиття    25.04.2019 - 15:41
Афера з паспортами РФ для жителів Донбасу: Путін "влетить" на космічну суму
Паспорти РФ обійдуться Путіну дуже дорого (Колаж РБК-Україна)

Сума за паспорти РФ для жителів Донбасу може зрости ще в кілька разів

Російські паспорти, які Володимир Путін зібрався роздавати на окупованому Донбасі, можуть влетіти йому в копієчку. Таку думку висловив російський економіст, професор Вищої школи економіки Євген Гонтмахер.

Він зазначив, що масова роздача російських паспортів на окупованому Донбасі стане для Росії дорогим задоволенням, так як скористаються цим нововведенням в першу чергу пенсіонери, яким доведеться нараховувати пенсійні виплати в Росії. За попередніми підрахунками Гонтмахера, це коштуватиме до 100 млрд рублів в рік (близько 1,5 млрд доларів).

"Якщо відштовхуватися від середньої російської пенсії близько 14 000 рублів за станом на лютий 2019 року і 500 000 пенсіонерів, які гіпотетично отримають російські паспорти, витрати бюджету можуть скласти 80-90 млрд рублів, максимум 100 млрд рублів на рік", - зазначив економіст.

Афера з паспортами РФ для жителів Донбасу: Путін &quot;влетить&quot; на космічну суму

Паспорта РФ (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Він припускає, що якщо хоча б частина українців візьме паспорта і після цього переїде на територію Росії, то в країні може суттєво покращиться демографічна статистика. За останні роки приплив тих, хто приїжджає в РФ, істотно скоротився, а кількість умираючих збільшилася.

Крім того, рішення Москви спростити процедуру російського громадянства для жителів окупованого Донбасу жорстко сприйняли в США і назвали це провокацією, що може для РФ обернутися новими санкціями.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Держдеп США назвав нападом на суверенітет України видачу паспортів РФ на Донбасі.

А також розповідали про те, що Німеччина і Франція звинуватила РФ в порушенні Мінська через паспорти.

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