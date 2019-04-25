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Афера с паспортами РФ для жителей Донбасса: Путин "влетит" на космическую сумму

STYLERЖизнь    25.04.2019 - 15:41
Афера с паспортами РФ для жителей Донбасса: Путин "влетит" на космическую сумму
Паспорта РФ обойдутся Путину очень дорого (Коллаж РБК-Украина)

Сумма за паспорта РФ для жителей Донбасса может вырасти еще в несколько раз

Российские паспорта, которые Владимир Путин собрался раздавать на оккупированном Донбассе, могут влететь ему в копеечку. Такое мнение выразил российский экономист, профессор Высшей школы экономики Евгений Гонтмахер.

Он отметил, что массовая раздача российских паспортов на оккупированном Донбассе станет для России дорогим удовольствием, так как воспользуются этим нововведением в первую очередь пенсионеры, которым придется начислять пенсионные выплаты в России. По предварительным подсчетам Гонтмахера, это обойдется до 100 млрд рублей в год (около 1,5 млрд долларов).

"Если отталкиваться от средней российской пенсии около 14 000 рублей по состоянию на февраль 2019 года и 500 000 пенсионеров, которые гипотетически получат российские паспорта, траты бюджета могут составить 80−90 млрд рублей, максимум 100 млрд рублей в год", - отметил экономист.

Афера с паспортами РФ для жителей Донбасса: Путин &quot;влетит&quot; на космическую сумму

Паспорта РФ (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Он предполагает, что если хотя бы часть украинцев примет паспорта и после этого переедут на территорию России, то в стране может существенно поправится демографическая статистика. За последние годы приток приезжающих существенно сократился, а количество умирающих увеличилось.

Кроме того, решение Москвы упростить процедуру российского гражданства для жителей оккупированного Донбасса жестко восприняли в США и назвали это провокацией, что может для РФ обернуться новыми санкциями.

Напомним, ранее мы писали о том, что Госдеп США назвал нападением на суверенитет Украины выдачу паспортов РФ на Донбассе.

А также рассказывали о том, что Германия и Франция обвинили РФ в нарушении Минска из-за паспортов.

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