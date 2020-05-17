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Аферист з Києва виманив у дитини 700 тисяч гривень: заради порятунку мами

STYLERЖиття    17.05.2020 - 13:21
Аферист з Києва виманив у дитини 700 тисяч гривень: заради порятунку мами
Шахрайство в Києві - аферист виманив у дитини гроші

Чоловіка спіймали правоохоронні органи

Шахраї продовжують користуватися довірливістю українців. Крім того, через карантин виманити гроші стало набагато простіше. У Києві шахрай виманив у дев'ятирічної дитини близько 700 тисяч гривень. Про це повідомила прокуратура міста Києва в соцмережі Facebook.

Аферист повідомив дитині, що його мама потрапила в лікарню і зажадав гроші. "Зловмисник зателефонував на стаціонарний номер телефону і повідомив малолітньому хлопчику, що його мати потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, у зв'язку з чим нібито була затримана поліцією" - йдеться в повідомленні.

Дитина зібрала у будинку потрібну суму і передала їх чоловіку, який підійшов до під'їзду. "Зібравши близько 700 тисяч гривень, хлопчик вийшов на вулицю, де зловмисник вирвав у нього пакет з грошима і втік", - коментують ситуацію.

Аферистом виявився раніше судимий 30-річний житель Київської області. Шахрая затримали, визнали винним за статтею "грабіж" та засудили до восьми з половиною років позбавлення волі.

Аферист з Києва виманив у дитини 700 тисяч гривень: заради порятунку мамиШахрай видурив гроші у дитини (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Нагадаємо, що шахраї придумали нову схему обману.

Автор: Дарина Яновська

Теги Новини України мошенник
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