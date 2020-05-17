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Аферист из Киева выманил у ребенка 700 тысяч гривен: ради спасения мамы

STYLERЖизнь    17.05.2020 - 13:21
Аферист из Киева выманил у ребенка 700 тысяч гривен: ради спасения мамы
Мошенничество в Киеве - аферист выманил у ребенка деньги

Мужчину поймали правоохранительные органы

Мошенники продолжают пользоваться доверчивостью украинцев. Кроме того, из-за карантина выманить деньги стало гораздо проще. В Киеве мошенник выманил у девятилетнего ребенка около 700 тысяч гривен. Об этом сообщила прокуратура города Киев в соцсети Facebook.

Аферист сообщил ребенку, что его мама попала в больницу и потребовал деньги. "Злоумышленник позвонил на стационарный номер телефона и сообщил малолетнему мальчику, что его мать попала в дорожно-транспортное происшествие, в связи с чем якобы была задержана полицией", - говорится в сообщении.

Ребенок собрал дома нужную сумму и передал их мужчине, который подошел к подъезду. "Собрав около 700 тысяч гривен, мальчик вышел на улицу, где злоумышленник вырвал у него пакет с деньгами и скрылся", - комментируют ситуацию.

Аферистом оказался ранее судимый 30-летний житель Киевской области. Мошенника задержали, признали виновным по статье "грабеж" и приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы.

Аферист из Киева выманил у ребенка 700 тысяч гривен: ради спасения мамыМошенник выманил деньги у ребенка (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Напомним, что мошенники придумали новую схему обмана.

Автор: Дарья Яновская

Теги Новости Украины мошенник
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