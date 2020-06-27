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Як аферисти виманюють гроші у пенсіонерів: нова схема обману

STYLERЖиття    27.06.2020 - 10:31
Як аферисти виманюють гроші у пенсіонерів: нова схема обману
Шахраї в Україні (колаж РБК-Україна)

Шахраї пропонують неіснуючі виплати

Аферисти готові на все заради грошей. Вони безсоромно обдурять навіть пенсіонерів. Вже зафіксовано кілька випадків, коли шахраї, представляючись працівниками пенсійного фонду, дзвонять літнім людям, і розповідають про грошові виплати.

Для того, щоб отримати гроші, потрібно надати дані свого банківського рахунку або карти. Часом зловмисники розсилають SMS, в яких повідомляється про нараховану компенсацію з сайту, замаскованого під портал держпослуг. Після - пропонують перевести певну суму на сторонній рахунок нібито за майбутню компенсацію.

Пам'ятайте, що співробітники державних відомств ніколи не стануть запитувати особисті дані по телефону, оскільки вся необхідна інформація у них вже є.

Це не єдина схема зловмисників. Інколи надходять пропозиції отримати компенсації за придбані раніше неякісні лікарські препарати, а також оплата товарів і послуг в інтернеті.

Українцям рекомендують вводити свої особисті дані тільки на перевірених ресурсах, не повідомляти коди підтвердження платежів чужим людям та перевіряти сумнівну інформацію.

Нагадаємо, що в Україні активізувалися нахабні шахраї, які володіють гіпнозом.

Раніше ми писали, що шахраї придумали новий спосіб, як обдурити українців.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новини України Афера
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