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Как аферисты выманивают деньги у пенсионеров: новая схема обмана

STYLERЖизнь    27.06.2020 - 10:31
Как аферисты выманивают деньги у пенсионеров: новая схема обмана
Мошенники в Украине (коллаж РБК-Украина)

Мошенники предлагают несуществующие выплаты

Аферисты готовы на все ради денег. Они без зазрения совести обманут даже пенсионеров. Уже зафиксировано несколько случаев, когда мошенники, представляясь сотрудниками пенсионного фонда, звонят пожилым людям, и рассказывают о положенной им денежной выплате.

Для того, чтобы получить деньги, нужно предоставить данные банковского счета или карты. Порой злоумышленники рассылают SMS, в которых сообщается о начисленной компенсации с сайта, замаскированного под портал госуслуг. После - предлагают перевести некую сумму на сторонний счет для уплаты госпошлины за будущую компенсацию.

Помните, что сотрудники государственных ведомств никогда не станут запрашивать персональные данные по телефону, поскольку вся необходимая информация у них уже имеется.

Это не единственная схема злоумышленников. Порой поступают предложения получить компенсации за приобретенные ранее некачественные лекарственные препараты, а также оплата товаров и услуг в интернете.

Украинцам рекомендуют вводить свои личные данные только на проверенных ресурсах, не сообщать коды подтверждения платежей чужим людям и проверять сомнительную информацию.

Напомним, что в Украине активизировались наглые мошенники, которые владеют гипнозом.

Ранее мы писали, что мошенники придумали новый способ, как обмануть украинцев.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новости Украины Афера
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