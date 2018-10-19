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В Аграрній партії заявили про наміри взяти активну участь у президентській і парламентській виборчій кампанії 2019 року

STYLERЖиття    19.10.2018 - 15:55
Ілюстративне фото (прес-служба АПУ)
Ілюстративне фото (прес-служба АПУ)

Головне завдання Аграрної партії - сформувати власну парламентську фракцію

19 жовтня в місті Києві у конференц-холі НСК "Олімпійський" відбувся XV черговий з’їзд Аграрної партії України у роботі якого прийняло участь близько 7 тисяч членів партії. Про це говориться в повідомленні прес-служби.

На з’їзді були розглянуті та прийняті рішення щодо підсумків процесу самоочищення, коли вперше в Україні у демократичний спосіб відбулась заміна корумпованого голови партії, яку ініціювали знизу первинні партійні організації.

В Аграрній партії заявили про наміри взяти активну участь у президентській і парламентській виборчій кампанії 2019 року

Ілюстративне фото (прес-служба АПУ)

Були сформовані керівні органи партії, обрані члени Політичної ради і Центральної контрольно-ревізійної комісії, переобрані заступники Голови Партії, якими стали Іван Чайківський (голова Тернопільської обласної організації АПУ), Сергій Гайдай (голова Чернігівської обласної організації АПУ), Олег Корбан (голова Київської обласної організації АПУ), Володимир Федоренко (голова Житомирської обласної організації АПУ), Володимир Євдокимов і Алім Міщук.

Розпочався процес прийняття нової редакції Статуту партії і проведення праймерізу, щодо обрання в майбутньому голови партії.

В Аграрній партії заявили про наміри взяти активну участь у президентській і парламентській виборчій кампанії 2019 року

Ілюстративне фото (прес-служба АПУ)

Було розглянуто питання стратегії участі Партії у виборах до ОТГ, президентській і парламентській виборчій кампанії 2019 року.

З цього приводу голова партії Юрій Крутько, виступаючи перед делегатами з’їзду, зазначив, що, пройшовши етап випробувань, партія відкриває нову сторінку своєї діяльності і головне завдання Аграрної партії - сформувати власну парламентську фракцію.

Нагадаємо, що Мін'юст зареєстрував Юрія Крутько головою Аграрної партії України.

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