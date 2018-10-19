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В Аграрной партии заявили о намерениях принять активное участие в президентской и парламентской избирательной кампании 2019 года

STYLERЖизнь    19.10.2018 - 15:55
Иллюстративное фото (пресс-служба АПУ)
Иллюстративное фото (пресс-служба АПУ)

Главная задача Аграрной партии - сформировать собственную парламентскую фракцию

19 октября в городе Киеве в конференц-холле НСК "Олимпийский" состоялся XV очередной съезд Аграрной партии Украины, в работе которого приняло участие около 7 тысяч членов партии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы.

На съезде были рассмотрены и приняты решения относительно итогов процесса самоочищения, когда впервые в Украине в демократический способ состоялась замена коррумпированного председателя партии, которую инициировали снизу первичные партийные организации.

В Аграрной партии заявили о намерениях принять активное участие в президентской и парламентской избирательной кампании 2019 года

Иллюстративное фото (пресс-служба АПУ)

Были сформированы руководящие органы партии, избраны члены Политического совета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии переизбраны заместители Председателя Партии, которыми стали Иван Чайковский (председатель Тернопольской областной организации АПУ), Сергей Гайдай (председатель Черниговской областной организации АПУ), Олег Корбан (председатель Киевской областной организации АПУ), Владимир Федоренко (председатель Житомирской областной организации АПУ), Владимир Евдокимов и Алим Мищук

Начался процесс принятия новой редакции Устава партии и проведения праймериз, об избрании в будущем председателя партии.

В Аграрной партии заявили о намерениях принять активное участие в президентской и парламентской избирательной кампании 2019 года

Иллюстративное фото (пресс-служба АПУ)

Был рассмотрен вопрос стратегии участия Партии в выборах в ОТГ, президентской и парламентской избирательной кампании 2019 года.

По этому поводу председатель партии Юрий Крутько, выступая перед делегатами съезда, отметил, что, пройдя этап испытаний, партия открывает новую страницу своей деятельности и главная задача Аграрной партии - сформировать собственную парламентскую фракцию.

Напомним, что Минюст зарегистрировал Юрия Крутько председателем Аграрной партии Украины.

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