"Плюйте в обличчя "м*сору": активіст звинуватив поліцію в "сприянні" замахів на його життя

Фото: Сергій Стерненко (facebook.com/sternenko)

Сергій Стерненко закликає українців сіяти атмосферу ненависті до влади

Активіст Сергій Стерненко, стеження за яким поліція розслідувала, стверджує, що центральний орган виконавчої влади навіть не намагається затримати організатора останнього замаху на нього. Про це активіст заявляє на своїй сторінці в Facebook.

Активіст Сергій Стерненко заявив, що незабаром його можуть вбити виконавці попередніх замахів, так як поліція відмовляється робити хоч щось.

"Якщо мене вб'ють ті ж співорганізатори, що продовжують за мною стежити, попри вже раз реалізовану спробу замаху, прошу вас, однодумці, друзі та небайдужі - піартесь на моїй крові. Сійте атмосферу ненависті до влади. Плюйте в обличчя кожному "мусору", який буде розповідати, як він посилено розслідував. Прийміть і використовуйте мою можливу смерть не як трагедію, а як можливість", - пише Стерненко.

Активіст стверджує, що саме поліція дала охорону тому, хто хотів його вбити і досі не затримала організатора останнього замаху, чим дозволяє знову і знову робити спроби позбавити хлопця життя.

"Саме вони покривають винних і брешуть нам в очі. Саме поліція створює всі умови, щоб в Україні можна було безкарно вбивати людей", - зазначено в повідомленні.

Скріншот поста: (facebook.com/sternenko)

До речі, у поліції заявили, що розслідують стеження за активістом Стерненко.

Нагадаємо, що активіст Сергій Стерненко провів власне розслідування по встановленню особистостей організаторів третього замаху на нього в Одесі 24 травня і заявив, що знає, хто стоїть за нападом.

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Відео: РБК-Україна