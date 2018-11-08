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"Плюйте в лицо "м*сору": активист обвинил полицию в "содействии" покушений на его жизнь

STYLERЖизнь    08.11.2018 - 11:51
Фото: Сергей Стерненко (facebook.com/sternenko)
Фото: Сергей Стерненко (facebook.com/sternenko)

Сергей Стерненко призывает украинцев сеять атмосферу ненависти к властям

Активист Сергей Стерненко, слежку за которым расследовала полиция, утверждает, что центральный орган исполнительной власти даже не пытается задержать организатора последнего покушения на него. Об этом активист заявляет на своей странице в Facebook.

Активист Сергей Стерненко заявил, что в скором времени его могут убить исполнители предыдущих покушений, так как полиция отказывается что-либо делать. 

"Если меня убьют те же соорганизаторы, продолжающие за мной следить, несмотря на уже один раз реализованную попытку покушения, прошу вас, единомышленники, друзья и неравнодушные - пиартесь на моей крови. Сейте атмосферу ненависти к власти. Плюйте в лицо каждому "мусору", который будет рассказывать, как он усиленно расследовал. Примите и используйте мою возможную смерть не как трагедию, а как возможность", - пишет Стерненко.

Активист утверждает, что именно полиция дала охрану тому, кто хотел его убить и до сих пор не задержала организатора последнего покушения, чем позволяет снова и снова совершать попытки лишить парня жизни. 

"Именно они покрывают виновных и врут нам в глаза. Именно полиция создает все условия, чтобы и дальше в Украине можно было безнаказанно убивать людей", - указано в сообщении.

&quot;Плюйте в лицо &quot;м*сору&quot;: активист обвинил полицию в &quot;содействии&quot; покушений на его жизнь

Скриншот поста: (facebook.com/sternenko)

Кстати, в полиции заявили, что расследуют слежку за активистом Стерненко.

Напомним, что активист Сергей Стерненко провел собственное расследование по установлению личностей организаторов третьего покушения на него в Одессе 24 мая и заявил, что знает, кто стоит за нападением.

Мы писали, что Парубий призвал правоохранителей найти исполнителей покушения на Гандзюк.

Видео: РБК-Украина

 

 

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