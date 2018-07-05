Аласанія має піти у відставку через цензуру та корупцію, - журналісти

Реформу суспільного мовлення можна вважати провалом

Журналістська спільнота вимагає відправити у відставку керівника "Суспільного" Зураба Аласанію через запровадження цензури та тотальну корупцію. Про це заявили учасники прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

За словами заслуженого журналіста України Марини Тепленко, реформу суспільного мовлення можна вважати провалом.

"Журналістська спільнота вимагає від Держтелерадіо розірвати контракт із Зурабом Аласанією. За рік їм вдалось тільки роздерибанити бюджетні гроші, влаштувати на роботу своїх братів та кумів і ввести цензуру. Це все, що змогла зробити команда Аласанії. Сьогодні можна з впевненістю говорити про те, що реформа суспільного телебачення провалена", - заявила Тепленко.

Журналісти переконані, що Аласанія за час реформування каналу лише розвалив регіональне мовлення та постійно потрапляє у корупційні скандали.

"Один із останніх скандалів - це відсутність у декларації керівника "Суспільного" нерухомості. Зокрема, мова іде про наявність у Аласанії квартири у Харкові, якої немає в декларації чиновника. Поряд із Суспільним створено непрозору фінансову структуру - Фонд розвитку", - заявила заслужений журналіст України Ніна Собкович.

Звернення журналістів

Журналісти нагадали про скандал із багатотисячними преміями членам правління "Суспільного".

"Команда Аласанії виписує собі премії в 172 тисячі гривень у той час, як рядовий технічний персонал отримує 4-8 тисяч гривень зарплати. Найвищою точкою абсурду стала зарплата одного із директорів департаментів - за рік він "заробив" 32 мільйони гривень!" - заявив заслужений журналіст Валентин Щербачов.

Журналіст також додав, що кількість корупційних скандалів навколо "Суспільного" постійно збільшується.

"Зокрема, підлеглі Зураба Аласанії провернули махінацію під час тендеру на купівлю техніки в 2,5 мільйони гривень. Сьогодні цією справою вже займається поліція", - додав Щербачов.

Як відомо, Зураб Аласанія був обраний головою правління Національної суспільної телерадіокомпанії України у квітні 2017 року.

Раніше повідомлялося, що поліція розслідує справу щодо вкрадених чиновниками Аласанії 2,5 млн грн.