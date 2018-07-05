Аласания должен уйти в отставку из-за цензуры и коррупции, - журналисты

Реформу общественного вещания можно считать провалом

Журналистское сообщество требует отправить в отставку руководителя "Общественного" Зураба Аласанию из-за введения цензуры и тотальной коррупции. Об этом заявили участники пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

По словам заслуженного журналиста Украины Марины Тепленко, реформу общественного вещания можно считать провалом.

"Журналистское сообщество требует от Гостелерадио разорвать контракт с Зурабом Аласанией. За год им удалось только раздерибанить бюджетные деньги, устроить на работу своих братьев и кумовьев, а также ввести цензуру. Это все, что смогла сделать команда Аласании. Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что реформа общественного провалена", - заявила Тепленко.

Журналисты убеждены, что Аласания за время реформирования канала только развалил региональное вещание и постоянно попадает в коррупционные скандалы.

"Один из последних скандалов – это отсутствие в декларации руководителя "Суспильного" недвижимости. В частности, речь идет о наличии в Аласании квартиры в Харькове, которой нет в декларации чиновника. Наряду с "Суспильным" создана непрозрачная финансовая структура – Фонд развития", - заявила заслуженный журналист Украины Нина Собкович.

Обращение журналистов

Журналисты напомнили о скандале с многотысячными премиями членам правления "Суспильного".

Команда Аласания выписывает себе премии в 172 000 гривен в то время, как рядовой технический персонал получает 4-8 тысяч гривен зарплаты. Самой высокой точкой абсурда стала зарплата одного из директоров департаментов – за год он "заработал" 32 миллиона гривен!" - заявил заслуженный журналист Валентин Щербачев.

Журналист также добавил, что количество коррупционных скандалов вокруг "Суспильного" постоянно растет.

"В частности, подчиненные Зураба Аласания провернули махинацию во время тендера на покупку техники в 2,5 миллиона гривен. Сегодня этим делом уже занимается полиция", - добавил Щербачев.

Как известно, Зураб Аласания был избран председателем правления Национальной суспильной телерадиокомпании Украины в апреле 2017 года.

Ранее сообщалось, что полиция расследует дело относительно украденных чиновниками Аласании 2,5 млн грн.