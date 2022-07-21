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Аліна Грозу потрапила до лікарні під крапельницю: що сталося зі співачкою

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Четвер 21 липня 2022 14:19
Аліна Грозу потрапила до лікарні під крапельницю: що сталося зі співачкою Фото: Аліна Гросу потрапила в лікарню (facebook com GrosuOfficial)
Автор: Людмила Жукова

Українська співачка Аліна Гросу потрапила до лікарні. Ще з початку повномасштабного вторгнення виконавиця поїхала жити в рідні Чернівці, але зараз опинилася на лікарняному ліжку.

Про це стало відомо з Instagram артистки.

Судячи з усього, від нервового перенапруження Аліна опинилася в медичній установі.

"Нерви - це погано", - підписала відео Гросу.

Аліна Грозу потрапила до лікарні під крапельницю: що сталося зі співачкою

Аліна Гросу потрапила до лікарні

Раніше Аліна Гросу розповідала, що в Чернівцях допомагає переселенцям, закуповує для них необхідне і допомагає готувати їжу.

Так, в попередніх сторіс співачка розповідала, що вона з маленьким братиком Мішею купувала продукти для українців.
Аліна Грозу потрапила до лікарні під крапельницю: що сталося зі співачкоюАліна Гросу допомагала переселенцям

Відзначимо, що зі своїм нареченим російським актором Романом Полянським вона не публікує нові фотографії. Можливо, він повернувся у РФ.

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу зізналася, який найдорожчий подарунок отримувала від Полянського.

Також читайте, Аліна Гросу показала шикарний особняк у Чернівцях, де пройшло її дитинство.

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Аліна Гросу
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