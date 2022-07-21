Аліна Грозу потрапила до лікарні під крапельницю: що сталося зі співачкою
Українська співачка Аліна Гросу потрапила до лікарні. Ще з початку повномасштабного вторгнення виконавиця поїхала жити в рідні Чернівці, але зараз опинилася на лікарняному ліжку.
Про це стало відомо з Instagram артистки.
Судячи з усього, від нервового перенапруження Аліна опинилася в медичній установі.
"Нерви - це погано", - підписала відео Гросу.
Аліна Гросу потрапила до лікарні
Раніше Аліна Гросу розповідала, що в Чернівцях допомагає переселенцям, закуповує для них необхідне і допомагає готувати їжу.
Так, в попередніх сторіс співачка розповідала, що вона з маленьким братиком Мішею купувала продукти для українців.
Аліна Гросу допомагала переселенцям
Відзначимо, що зі своїм нареченим російським актором Романом Полянським вона не публікує нові фотографії. Можливо, він повернувся у РФ.
Нагадаємо, раніше Аліна Гросу зізналася, який найдорожчий подарунок отримувала від Полянського.
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