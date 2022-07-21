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Алина Грозу попала в больницу под капельницу: что случилось с певицей

Новина українською →
Четверг 21 июля 2022 14:19
Алина Грозу попала в больницу под капельницу: что случилось с певицей Фото: Алина Гросу попала в больницу (facebook com GrosuOfficial)
Автор: Людмила Жукова

Украинская певица Алина Гросу попала в больницу. Еще с начала полномасштабного вторжения исполнительница уехала жить в родные Черновцы, но сейчас оказалась на больничной койке.

Об этом стало известно из Instagram артистки.

Судя по всему, от нервного перенапряжения Алина оказалось в медицинском учреждении.

"Нервы - это плохо", - подписала видео Гросу.

Алина Грозу попала в больницу под капельницу: что случилось с певицей

Алина Гросу попала в больницу

Ранее Алина Гросу рассказывала, что в Черновцах помогает переселенцам, закупает для них необходимое и помогает готовить еду.

Так, в предыдущих сторис певица рассказывала, что она с маленьким братиком Мишей покупала продукты для украинцев.
Алина Грозу попала в больницу под капельницу: что случилось с певицейАлина Гросу помогала переселенцам

Отметим, что со своим женихом российским актером Романом Полянским она не публикует новые фотографии. Возможно, он вернулся в РФ.

Напомним, ранее Алина Гросу призналась, какой самый дорогой подарок получала от Полянского.

Также читайте, что Алина Гросу показала шикарный особняк в Черновцах, где прошло ее детство.

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Алина Гросу
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