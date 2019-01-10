Алкоголь-зло: у Запоріжжі п'яна жінка штрикнула ножем співмешканця

Колаж РБК-Україна

Зловмисниці загрожує до 8 років позбавлення волі

9 січня у Заводському районі Запоріжжя близько 10:50 між жителями однієї з квартир по вулиці Фінальна сталася сварка, яка призвела до непоправних наслідків. Про це інформує пресс-служба поліції.

Здавалося, нічого не віщувало біди: співмешканці випивали і мило розмовляли. Однак раптом щось пішло не так і між молодими людьми почав назрівати скандал, який переріс у поножовщину.

В ході сварки жінка нанесла тілесні ушкодження співмешканцю, після чого потерпілий був доставлений в лікарню. З'ясувалося, що травми дівчина завдала під впливом алкогольного сп'яніння. Знаряддя злочину було вилучено.

На даний момент відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зловмисниці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що знайомі висунули свою версію вбивства сім'ї у Вінниці. Близькі описують Анатолія як позитивного і перспективного чоловіка, який неодноразово їздив працювати за кордон. А ось близькі люди Надії кажуть, що він піднімав руку на свою екс-дружину і сина.

Як повідомлялося раніше, у Дніпропетровській області в місті Кривий Ріг раніше судимий чоловік жорстоко вбив громадянина Російської Федерації - завдав йому близько 60 ударів ножем.

Також ми писали про те, що підозрюваний у вбивстві двох турецьких студенток у Харкові Цокмез Гусну Цан зізнався у скоєному. Колишній хлопець однієї з жертв дав свідчення і розповів, що у момент вбивства він був на зв'язку з дівчиною по скайпу.