Алкоголь-зло: в Запорожье пьяная женщина пырнула сожителя ножом

Коллаж РБК-Украина

Злоумышленнице грозит до 8 лет лишения свободы

9 января в Заводском районе Запорожья около 10:50 между жителями одной из квартир по улице Финальной произошла ссора, которая привела к непоправимым последствиям. Об этом информирует пресс-служба полиции.

Казалось, ничего не предвещало беды: сожители выпивали и мило беседовали. Однако внезапно что-то пошло не так и между молодыми людьми начал назревать скандал, который перерос в поножовщину.

В ходе ссоры женщина нанесла телесные повреждения сожителю, после чего пострадавший был доставлен в больницу. Выяснилось, что травмы девушка нанесла под влиянием алкогольного опьянения. Орудие преступления было изъято.

На данный момент открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнице грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что знакомые выдвинули свою версию убийства семьи в Виннице. Близкие описывают Анатолия как позитивного и перспективного мужчину, который неоднократно ездил работать за границу. А вот близкие люди Надежды говорят, что он поднимал руку на свою экс-супругу и сына.

Как сообщалось ранее, в Днепропетровской области в городе Кривой Рог ранее судимый мужчина жестоко убил гражданина Российской Федерации - нанес ему около 60 ударов ножом.

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