Алла Мазур, яка поборола рак, розчулила українців вчинком: "життя часто ніхто не цінує"

Ведуча "плюсів" близько до серця прийняла історію Оксани, адже у жінки є маленький син, і йому дуже потрібна мама.

Алла Мазур розчулила українців людяним вчинком (фото: facebook.com/1plus1.AllaMazur)

І за цей час завдяки небайдужим глядачам, мамі Оксані вдалося назбирати кошти на дороговартісні ліки, які так необхідні їй для життя. Суми вистачить фактично на рік - до серпня 2022 року.

А напередодні Дня Святого Миколая Оксана з сином приїхала до Мазур в гості. Довгоочікувана зустріч відбулась з міцними обіймами і подарунками.

"Одному маленькому хлопчику ми з вами змогли допомогти зберегти найдорожчу людину на планеті - маму. Побачити цю красиву молоду жінку з синочком Захарчиком напередодні Дня Святого Миколая - був найкращий подарунок для мене самої. І - справжнє диво, яке здійснили ви, дорогі мої друзі! Так хочеться, щоб цей маленький розумний хлопчик дорослішав на очах у своєї мами… Нам з вами - вдалося об’єднатися і назбирати Оксані на ліки стільки, що вистачить на рік! Дякую, за те, що цей хлопчик не втратив маму, що він може ніжно обіймати її, усміхатися у неї на ручках і радіти. А далі готуємо допомогу і на другий рік терапії”, - зазначила Алла на своїй сторінці у Facebook.

Алла Мазур підтримала Оксану Лисенко і її сина (фото: facebook.com/1plus1.AllaMazur)

Оксана подарувала Аллі квіти та цукерки. А потім ведуча провела для своїх гостей екскурсію каналом.

Мазур підготувала подарунки до свята - ялинку у горщику, улюблений конструктор, що так хотів Захарчик, та дитячий будиночок, вігвам, з принтом улюблених мультгероїв - "Щенячий патруль".

Алла Мазур підтримала Оксану Лисенко і її сина (фото: facebook.com/1plus1.AllaMazur)

"Великий сюрприз для нас влаштували! Дякуємо за це, а ще більше вдячні всім за допомогу. Без підтримки глядачів та Алли, нам було б вкрай важко зібрати гроші на ліки. Завдяки вашій підтримці я живу зі своїм сином, я просто маю звичайне життя, не прошу кожен день гроші на свої ліки, не думаю кожної хвилині де взяти ці кошти, бо сума надзвичайно важка для нас, ми самі її ніде не знайшли б", - поділилась своїми емоціями Оксана Лисенко.

"Дякую за звичайне життя! Його часто ніхто не цінує - те, що маєш, а в ось таких ситуаціях розумієш, як дуже цінно мати просто день зі своїми рідними, і все це завдяки Аллі та підтримці кожного, хто відгукнувся на прохання нам допомогти. Якби не було б вашої підтримки, і Алла про нас не розповіла… Без допомоги глядачів ми не змогли б придбати ці ліки. Дякуємо! Дитина щаслива і я щаслива завдяки вам усім!" - додала жінка.

Оксана Лисенко бореться з раком (фото: facebook.com/1plus1.AllaMazur)

Також Оксана розповіла, як себе почувається. За її словами, вже краще, але спершу було важко, потім організм адаптувався. З побічних дій від ліків залишилась втома, але з цим, як каже Оксана, можна жити і робити все що хочеться.

Відомо, що у Оксани - четверта стадія раку яєчників. Вона вже пережила сім курсів хіміотерапії й кілька операцій. І боротьба триває. Щоб не дати хворобі прогресувати, жінка мусить приймати препарат, який Україна не закуповує. Що два місяці на нього треба 165 тисяч гривень. Це шанс і для Захара. Він дуже хоче, щоб мама була поруч. Якнайдовше.

Допомогти одужати Оксані може кожен охочий. Нижче - реквізити для допомоги: