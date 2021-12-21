Алла Мазур, которая поборола рак, растрогала украинцев поступком: "жизнь часто никто не ценит"

Ведущая "плюсов" близко к сердцу приняла историю Оксаны, ведь у женщины есть маленький сын, и ему очень нужна мама.

Алла Мазур растрогала украинцев человечным поступком (фото: facebook.com/1plus1.AllaMazur)

И за это время благодаря неравнодушным зрителям, маме Оксане удалось собрать средства на дорогостоящие лекарства, которые так необходимы ей для жизни. Суммы хватит фактически на год - до августа 2022 года.

А накануне Дня Святого Николая Оксана с сыном приехала к Мазур в гости. Долгожданная встреча состоялась с крепкими объятиями и подарками.

"Одному маленькому мальчику мы с вами смогли помочь сохранить самого дорогого человека на планете – маму. Увидеть эту красивую молодую женщину с сынишкой Захарчиком в канун Дня святого Николая – был лучший подарок для меня самой. И – настоящее чудо, которое совершили вы, дорогие мои друзья! Так хочется, чтобы этот маленький умный мальчик взрослел на глазах у своей мамы… Нам с вами – удалось объединиться и собрать Оксане на лекарство столько, что хватит на год! Спасибо за то, что этот мальчик не потерял маму, что он может нежно обнимать ее, улыбаться у нее на ручках и радоваться. А дальше будем готовить помощь и на второй год терапии", - отметила Алла на своей странице в Facebook.

Алла Мазур поддержала Оксану Лысенко и ее сына (фото: facebook.com/1plus1.AllaMazur)

Оксана подарила Алле цветы и конфеты. А затем ведущая провела для своих гостей экскурсию по каналу.

Мазур подготовила подарки к празднику - елку в горшке, любимый конструктор, который так хотел Захарчик, и детский домик, вигвам, с принтом любимых мультгероев - "Щенячий патруль".

Алла Мазур поддержала Оксану Лысенко и ее сына (фото: facebook.com/1plus1.AllaMazur)

"Большой сюрприз для нас устроили! Спасибо за это, а еще больше благодарны всем за помощь. Без поддержки зрителей и Аллы, нам было бы очень тяжело собрать деньги на лекарства. Благодаря вашей поддержке я живу со своим сыном, у меня просто обычная жизнь, не прошу каждый день деньги на свои лекарства, не думаю каждую минуту, где взять эти средства, потому что сумма чрезвычайно тяжелая для нас, мы сами ее нигде не нашли бы", - поделилась своими эмоциями Оксана Лысенко.

"Спасибо за обычную жизнь! Ее часто никто не ценит - то, что имеешь, а в таких ситуациях понимаешь, как очень важно иметь просто день со своими родными, и все это благодаря Алле и поддержке каждого, кто откликнулся на просьбу нам помочь. Если бы не было вашей поддержки, и Алла о нас не рассказала… Без помощи зрителей мы не смогли бы приобрести это лекарство. Спасибо! Ребенок счастлив и я счастлив благодаря вам всем!" - добавила женщина.

Оксана Лысенко борется с раком (фото: facebook.com/1plus1.AllaMazur)

Также Оксана рассказала, как себя чувствует. По ее словам, уже лучше, но сначала было тяжело, затем организм адаптировался. Из побочных действий от лекарства осталась усталость, но с этим, как говорит Оксана, можно жить и делать все, что хочется.

Известно, что у Оксаны четвертая стадия рака яичников. Она уже пережила семь курсов химиотерапии и несколько операций. И борьба продолжается. Чтобы не дать болезни прогрессировать, Оксана должна принимать препарат, который Украина не закупает. Каждые два месяца на него нужно собрать 165 тысяч гривен. Это шанс и для Захара. Он очень хочет, чтобы мама была рядом. И как можно дольше.

Помочь выздороветь Оксане может каждый желающий. Ниже - реквизиты для помощи: