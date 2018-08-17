"Амазонка": українська спортсменка захопила мережу ідеальною фігурою (фото)

STYLER LIFE 17.08.2018 - 11:37
Фото: Марина Бех (bech-(instagram.com-marynabekh) Фото: Марина Бех (bech-(instagram.com-marynabekh)

Фото зібрав десятки чудових коментарів

Відома українська спортсменка Марина Беха підкорила фанатів новим пікантним знімком. Його дівчина розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні ми знайшли місце з надзвичайним кольором води. Що це за фантастичне місце?" – йдеться у підписі.

&quot;Амазонка&quot;: українська спортсменка захопила мережу ідеальною фігурою (фото)

Фото: Марина Бех (instagram.com/marynabekh)

Слід уточнити, що фанати Бех оцінили її фото в бікіні.

"Дуже гарне фото", - сказав користувач Андрій Кашуба.

"Амазонка", - підкреслив юзер Олександр Македонський.

"Красуня. Класно виглядаєш", - уточнив юзер Андрій Гурський.

"Яка фігура", - сказала користувач Ярослава Беген.

&quot;Амазонка&quot;: українська спортсменка захопила мережу ідеальною фігурою (фото)

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/marynabekh)

Підкреслимо, що Марина Бех є володаркою неофіційного статусу найкрасивішої легкоатлетки України. Вона є бронзовою призеркою юніорського чемпіонату Європи і фіналісткою Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро. Марина займається легкою атлетикою вже 7 років.

До речі, знаменита українська легкоатлетка Марина Бех порадувала фанатів сексапільними фотографіями з Туреччини. Там спортсменка тренується і відпочиває одночасно.

Нагадаємо, українська легкоатлетка підкорила Instagram вражаючим трюком.

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Теги:  спортсмены,  Украина,  красота