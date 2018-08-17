"Амазонка": українська спортсменка захопила мережу ідеальною фігурою (фото)

Фото зібрав десятки чудових коментарів
Відома українська спортсменка Марина Беха підкорила фанатів новим пікантним знімком. Його дівчина розмістила на своїй сторінці в Instagram.
"Сьогодні ми знайшли місце з надзвичайним кольором води. Що це за фантастичне місце?" – йдеться у підписі.
Фото: Марина Бех (instagram.com/marynabekh)
Слід уточнити, що фанати Бех оцінили її фото в бікіні.
"Дуже гарне фото", - сказав користувач Андрій Кашуба.
"Амазонка", - підкреслив юзер Олександр Македонський.
"Красуня. Класно виглядаєш", - уточнив юзер Андрій Гурський.
"Яка фігура", - сказала користувач Ярослава Беген.
Фото: скріншот коментарів (instagram.com/marynabekh)
Підкреслимо, що Марина Бех є володаркою неофіційного статусу найкрасивішої легкоатлетки України. Вона є бронзовою призеркою юніорського чемпіонату Європи і фіналісткою Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро. Марина займається легкою атлетикою вже 7 років.
До речі, знаменита українська легкоатлетка Марина Бех порадувала фанатів сексапільними фотографіями з Туреччини. Там спортсменка тренується і відпочиває одночасно.
Нагадаємо, українська легкоатлетка підкорила Instagram вражаючим трюком.
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