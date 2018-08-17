"Амазонка": украинская спортсменка восхитила сеть идеальной фигурой (фото)

Фото: Марина Бех (bech-(instagram.com-marynabekh)

Фото собрало десятки восхитительных комментариев

Известная украинская спортсменка Марина Беха покорила фанатов новым пикантным снимком. Его девушка разместила на своей странице в Instagram.

"Сегодня мы нашли место с невероятным цветом воды. Что это за фантастическое место?" – говорится в подписи.

Фото: Марина Бех (instagram.com/marynabekh)

Следует уточнить, что фанаты Бех оценили ее фото в бикини.

"Очень красивое фото", - сказал пользователь Андрей Кашуба.

"Амазонка", - подчеркнул юзер Александр Македонский.

"Красотка. Классно выглядишь", - уточнил юзер Андрей Гурский.

"Какая фигура", - сказала пользователь Ярослава Беген.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/marynabekh)

Подчеркнем, что Марина Бех явялется обладательницей неофициального статуса самой красивой легкоатлетки Украины. Она является бронзовой призеркой юниорского чемпионата Европы и финалисткой Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Марина занимается легкой атлетикой уже 7 лет.

Кстати, знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех порадовала фанатов сексапильными фотографиями из Турции. Там спортсменка тренируется и отдыхает одновременно.

Напомним, украинская легкоатлетка покорила Instagram поражающим трюком.

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