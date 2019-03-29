Американський телеканал показав трейлер серіалу "Чорнобиль" (відео)

Серіал "Чорнобиль" – нове творіння американського телеканалу HBO, який виходить на екрани в США і Великобританії 6 травня 2019 року.

П'яти серійний серіал розповість про страшну катастрофу, яка сталася на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року.

В описі HBO до серіалу говориться про те, що "Чорнобиль" покаже історію аварії, одну з найгірших техногенних катастроф в історії, і жертв, які були принесені для того, щоб врятувати Європу від неймовірної катастрофи.

Відео: YouTube (Chernobyl (2019) Official Trailer HBO)

Режисер серіалу - Джоан Ренко, який зняв відомий серіал "У всі тяжкі". Продюсером виступила Керолін Штраус, яка працювала над такими культовими серіалами, як "Секс і місто" та "Гра престолів". Крім того, до "Чорнобиля" доклав руку і продюсер серіалу "Чорне дзеркало".

Головні ролі в серіалі виконали Джаред Харріс ("Божевільні", "Шерлок Холмс: Гра тіней"), Стеллан Скарсгард ("Меланхолія", "Дівчина з татуюванням дракона") і Емілі Уотсон ("Червоний дракон", "Kingsman: Золоте кільце").

Зйомки серіалу проходили у столиці Литви - Вільнюсі.

Нагадаємо, що вчені перевірили Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник у "зоні відчуження", щоб провести облік тварин та птахів.

Раніше повідомлялося про те, що в мережу злили першу серію фінального сезону серіалу "Гра престолів". Офіційна прем'єра першої серії 8 сезону відбудеться 14 квітня 2019 року.