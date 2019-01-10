"Рись помахала лапкою": тварини в Чорнобилі почувають себе добре без людей (фотозвіт)

Колаж РБК-Україна

Тварини "плодяться і розмножуються" в колись мертвій "зоні відчуження"

Науковці відвідали Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник у "зоні відчуження" з метою проведення обліку тварин і птахів. Вони опублікували фотозвіт, на якому видно, що тварини живуть у своє задоволення. Про це повідомило Державне агентство України з управління зоною відчуження у Facebook.

Експедиції вдалося помітити орлана-білосхвоста, оленів, дикого кабана, коней Пржевальського, які паслися на зимовому узліссі, лосиху, яка пильно придивлялась до непрошених гостей.

Також дослідники сфотографували рись, яка навіть "помахала" гостям лапкою.

Фото Сергія Домашевського та Станіслава Гуменюка (facebook.com/dazv.gov.ua/)

Нагадаємо, ми писали про те, що тварини з Червоної книги - кажани руді вечірниці, гинуть через непогоду в Запорізькій області.

До речі, наприкінці минулого року Кабінет Міністрів розглянув та схвалив зміни до законодавства, які передбачають заборону використання диких тварин у цирках.

Раніше ми публікували підбірку фото про кота-інтроверта, який насмішив мережу своїм впертим небажанням покидати затишне місце.