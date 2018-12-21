Щасливе місце кота-інтроверта: мережу розчулило зворушливе фото

Фото: колаж РБК-Україна

Знімки сумного котика вже навіть стали інтернет-мемами

У мережі набирають популярність кумедні фото з котом в одному з китайських ресторанів. Біло-сірий хвостатий пухнастик на підвіконні вперто намагається втекти від працівника закладу, який тягне до нього руки. Кадри опубліковані на інтернет-платформі 9GAG на Facebook.

На знімках немов зображено двійника кота в чоботях з мультфільму "Шрек" - точніше, його фірмовий погляд.

"Я уникаю розмов зі своїми родичами на сімейному обіді", - підписані кадри.

Нещасна тварина, притискаючись до скла, буквально благає небеса, щоб її залишили в спокої.

Фото: facebook.com/9gag

Як випливає з кадрів, співробітник ресторану таки вхопив кота за лапу. Той же відчайдушно дивиться у рятівний дальній кут, вказуючи туди другою лапкою, та наполегливо тягнеться на колишнє місце.

Знімки вже навіть стали інтернет-мемами.

Скрін: facebook.com/9gag

В коментарях до фото користувачі мережі висловлюють власні припущення про розвиток ситуації:

"Ну, не експерт по кішкам, але явно вираз мордочки означає "мяу-мяу ні-ні залиш мяу-мяу в спокої";

"Я не бажаю робити свою дослідницьку роботу";

"Ні, я в порядку";

"Не намагайтеся витягнути інтроверта з свого маленького щасливого місця"

Скрін: facebook.com/9gag

Деякі юзери в коментарях відзначають, що кіт просто не бажає стати ймовірним стравою на столі закладу:

"Я думаю, що він намагається не стати сімейною вечерею";

"Говорить по-китайськи: вибачте, клієнти вечеряють ще трохи, "м'ясо" застрягло";

Скрін: facebook.com/9gag

"Я обіцяв клієнтам корейське барбекю!"

"Говорить по-китайськи, це какоя "Котяче Кафе", я підозрюю жорстоке поводження з тваринами, якщо кішки відмовляються виходити"...

Скрін: facebook.com/9gag

Як повідомлялося раніше, під час бурхливих в Каліфорнії (США) лісових пожеж, жертвами яких вже стали 80 осіб, пожежний врятував кота від вогненної стихії та зняв на відео, як виглядає подяку тварини.

Також ми писали про те, що нещодавно в Сумах рятувальники витягли з річки хлопця, який поліз допомагати дворової собаки, потрапила у льодову пастку і ледь не потонула. Сміливець і сам ледь не пішов під воду

Нагадаємо, раніше в Китаї посеред дороги собака породи хаскі потрапила під колеса автомобіля. Пробегавшая поруч дворняга не залишилася байдужою, підбігла до сородичу і намагалася його врятувати.

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Відео: РБК-Україна