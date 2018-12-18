В Сумах ливанец провалился под лед, спасая тонущую дворнягу

Фото: коллаж РБК-Украина

Неизвестно, чем бы закончилась опасная ситуация, если бы не спасательная станция рядом

В Сумах спасатели вытащили из реки парня, который полез помогать дворовой собаке, попавшей в ледовую ловушку и едва не утонувшей. Смельчак и сам чуть не ушел под воду - если бы не случайный прохожий, передает "КП в Украине".

Ливанец Монзер вместе с женой прогуливался на побережье и заметил тонущего в речке пса. Мужчина поспешил животному на выручку, он разделся и стал аккуратно подбираться по тонкому льду вперед. Вскоре пришлось уже ползти на животе. Тем временем собака, чувствуя приближение спасителя, и сама стала подплывать к берегу. Однако в последний момент лед не выдержал, и парень угодил в мерзлую воду.

Случайный свидетель - Юрий - ринулся на помощь. Сперва он пробовал вытянуть Монзера при помощи палки, но результата это не дало.

Фото: facebook.com

Неизвестно, чем бы закончилась опасная ситуация, если бы не спасательная станция, что находилась невдалеке. Водолаз Сергей с помощью Юрия с металлической лестницы смог вытащить из воды и ливанца Монзера, и несчастную собаку. Всех обогрели, затем мужчину осмотрели врачи - он переохладился и порезался об лед, Что до пса, то животное на день забрали в ветеринарную клинику.

Как оказалось, собака "подрабатывала" сторожем на одной из стоянок, рассказала волонтер Сумского общества защиты животных Алина.

Фото: facebook.com

"Периодически пес убегал к невестам, но возвращался. В этот раз пес опять убежал, и вот такое приключилось", - отметила она и добавила, что животное уже в стабильном состоянии, еще неделю ему будут делать уколы, а "потом планируем кастрировать, чтобы такие случаи не повторялись, и вернем его домой".

Как сообщалось ранее, в Харьковской области сотрудники ГСЧС спасли лося, который замерз и не мог выбраться из ледяной реки.

Также мы писали о том, что в Австралии женщина отогнала от своей собаки крокодила с помощью тапочка.

Напомним, этим летом - в августе - во Львове спасатели из госслужбы по чрезвычайным происшествиям вынесли из затопленных маршруток и автомобилей 130 человек, 15 из которых - дети.

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Видео: РБК-Украина