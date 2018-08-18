На своих спинах: в затопленном Львове из транспорта спасатели вынесли больше сотни людей (видео)

Иллюстративное фото:( facebook.com/tipoverv)

С улиц Львова, ушедшего под воду, спасатели вынесли из транспорта и авто более сотни людей

Во Львове спасатели из госслужбы по чрезвычайным происшествиям вынесли из затопленных маршруток и автомобилей 130 человек, 15 из которых - дети. Об этом сообщалось на сайте пресс-службы ГУ ГСЧС во Львовской области.

Сотрудники службы спасения самоотверженно спасали попавших в беду жителей города. Видео с этим опубликовали на YouTube-канале ГУ ГСЧС во Львовской области.

Видео: Спасатели во Львове вынесли из затопленного транспорта более сотни человек (youtube.com/ ГУ ГСЧС во Львовской области)

На сайте в сообщении о стихийном бедствии отметили, что 17 августа в 17:22 спасатели получили сообщение, что из-за мощных осадков, подтопило несколько улиц Львова: Железнодорожную, Городецкую, Глубокую, Героев УПА, Богуна, Сахарова, Привокзальную, Дидушки, Кульпаркивскую, Торфяную и Дудаева.

"Вблизи рынка "Привокзальный" спасатели на руках вынесли из подтопленных транспортных средств 77 человек, из них 9 детей", - написано на cfqnt спасательной службы.

Также спасатели добавили, что были отбуксированы 9 маршрутных такси и 12 легковушек.

Напомним, центр столицы тук же, как и Львов ушел под воду.

Львов уже не в первый раз затапливает этим летом, ранее мы писали о том, что из-за ливней его улицы превратились в реки.

В оккупированном Крыму из-за дождей утонули сразу несколько городов по всему полуострову.

Видео: РБК-Украина